美媒：美國考慮用駐東歐美軍訓練烏克蘭部隊

美國拜登（Joe Biden）政府不斷追加對烏克蘭的軍事援助，但不是所有軍備烏軍都能直接上手使用，據美媒4月13日引述五角大樓一名高級官員表示，其中不少項目的運用需要對烏克蘭軍隊進行專項培訓。



《國會山報》引述一名美國高級國防官員指，五角大樓正在考慮如何訓練更多烏克蘭軍隊使用彈簧刀（Switchblade）無人機和其他提供給該國的武器，包括利用駐紮在北約東翼的美軍。

這位官員稱，國防部官員正在研究「一系列選項」，以訓練烏克蘭軍隊使用有關系統。

他說：「我們正在研究額外的彈簧刀（Switchblade）培訓選項，它們可能發生的地點和時間，以及我們將如何做到這一點」、「當然，我們可以利用的一個選項是利用離烏克蘭更近的部隊，顯然是在北約東翼的部隊，這對我們來說仍然是一個開放的選項」 。

自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，五角大樓已經部署了數千名美軍來支援北約最東部地區。這位官員說，這些士兵——包括駐紮在波蘭和羅馬尼亞的士兵——可以遠程訓練一小部份烏克蘭軍隊，這些軍隊隨後將被送回烏克蘭並訓練他們的同事。

他補充稱，目前尚未做出任何決定。