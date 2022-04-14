新聞背後｜斯里蘭卡無法償還外債　背後原因是什麼

斯里蘭卡4月13日宣布，將暫停償還外債，以應對國內經濟危機。斯里蘭卡正面臨自獨立以來最嚴重的經濟危機之一，亦是首次的債務違約。全國2200萬人正面臨長時間停電、食品、燃料和藥品等其他必需品的短缺。



斯里蘭卡近月爆發大規模示威，抗議生活必須品不足導致的通貨膨漲。斯里蘭卡的通貨膨脹率達到 17.5% 的歷史新高，一公斤大米價格飆升至500斯里蘭卡盧比（約12港元），而通常價格僅為80盧比（約2港元）。

圖為4月12日，斯里蘭卡一個油站外，居民正在排隊等買火水。（AP）

並非「中國債務陷阱」

許多人會認為這是與中國有關，亦即所謂的「中國債務陷阱」。但事實中國的貸款僅佔斯里蘭卡 2020 年外債總額的10%左右，日本的外債佔11%，比例更高。

另一個經常被提出的是漢班托塔港（Hambantota Port），中國協助提供資金建設漢班托塔港，但因斯里蘭卡沒法償還債務，被迫「貢手相讓」以99年的租約租予中國。有批評指漢班托塔港是導致這次危機的原因之一，但事實在漢班托塔港持續虧蝕，在政府租予中國招商局後，招商局向斯里蘭卡支付了11.2億美元。因此事實上漢班托塔港未有直接導致這次的債務危機，政府更因此增加11.2 億美元的外匯儲備。

真正的原因是？

斯里蘭卡自1948 年獨立後，主要以農業如茶葉、咖啡、橡膠等出口為主要外匯收入。其後國家開始出口服裝，並通過旅遊和國外僑民的匯款賺取外匯。但出口的任何下降都會帶來經濟衝擊，因此斯里蘭卡頻頻遭遇國際收支危機。自1965年起，它從國際貨幣基金組織（IMF）獲得了16筆的貸款。

圖為4月10日，斯里蘭卡示威者抗議，要求拉賈帕克薩下台。（AP）

這些貸款每一項都附帶條件，包括必須減少預算赤字，維持緊縮政策等。這迫使政府削減人民糧食補貼，並使貨幣貶值。通常在經濟低迷時期，政府應該花費更多資金來刺激經濟，但IMF的貸款條件讓政府無法大幅度運用資金，使陷入財困的經濟吸收越來越多的債務。

2016年IMF向斯里蘭卡再進行貸款，國家三年內獲得了15億美元，而斯里蘭卡的經濟健康狀況持續下降。2019年4月斯里蘭卡連環爆炸發生，旅客大減進一步拖累經濟狀況。

而新政府拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）同年11月上台後，不合理地大幅減稅，配合2020年新冠疫情來襲，旅客持續減少且供應鏈受阻，進一步拖垮國家經濟。而這些才是真正導致斯里蘭卡陷入經濟危機的直接原因。