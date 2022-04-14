美國密歇根州非裔男子遭警員擊斃引發示威　警方展開刑事調查

美國密歇根州（Michigan）大急流城（Grand Rapids）4月4日有一名非裔男子Patrick Lyoya遭警員開槍擊斃，當地有示威者上街抗議，要求警方還死者公義。警方13日稱，他們已就此案展開刑事調查。



26歲的非裔男子Patrick Lyoya於4日被警員擊斃。警方13日在記者會上公開數條拍攝到事發經過的影片，它們分別由警員身上的攝影機、警方行車記錄儀、手機及家居監控系統拍攝。

警方表示，事發於4日約上午8時，一名警員懷疑Patrick Lyoya的車涉及註冊不當，因此將它截停。影片顯示，Patrick Lyoya曾下車與警員對話，警員走近車輛後，要求他返回車內，並詢問他是否有駕駛執照、是否懂說英語等。Patrick Lyoya則問警員為何要截停他的車。

Patrick Lyoya回答指他能說英語，他的駕駛執照在車上。他其後打開車門與車上的乘客對話，再走向車頭的位置。警員此時要求他停下來，又將手放在他的肩膀和背部上。他試圖掙脫並跑離現場，但被警員按在地上。警員曾兩次嘗試對他使用電槍，最終開槍擊斃他。

▼慎入，片內有開槍畫面▼

涉事警員正放有薪假，他的警察權力被暫停。警方指，除非警員被起訴，否則他們不會公開警員的身份。

示威者舉辦多場示威和集會，要求警方還Patrick Lyoya公義。數十人12日傍晚在大急流城委員會召開會議時舉行集會，數百人13日在警察總部外示威。