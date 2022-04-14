李顯龍宣布接班人重要決定　財長黃循財獲選第四代團隊領軍人

新加坡總理李顯龍宣布接班人重要決定，財政部長黃循財獲得內閣成員絕大多數的支持，獲正式推舉為第四代團隊領導。



據新加坡《聯合早報》報道，新加坡總理李顯龍4月14日宣布，決定由財政部長黃循財擔任第四代團隊領導。

李顯龍4月14日發布聲明做出這項宣布時也說，執政的人民行動黨議員於14日傍晚也在黨團會議上，支持由黃循財領導第四代團隊的決定。

圖為新加坡財長黃循財2022年4月14日在社交網站上傳的圖片（FB@Lawrence Wong）

李顯龍說：「王瑞傑副總理去年（2021年）4月請辭第四代團隊領軍人時，團隊希望能有更多時間為領導人選達成共識。當時，他們必須專注於新冠疫情。」

李顯龍在聲明中指出，第四代團隊過去兩年緊密合作，在疫情中有機會更好地了解彼此的強處。「隨着疫情穩定，我們得以重新審視接班問題。」

李顯龍指出，接班人的決定對新加坡至關重要，這將確保新加坡領導人的延續性和穩定性，而這些都是新加坡制度的標誌。

李顯龍說：「部長們認同領導的權利不是自然承繼的。黃循財先生和他的年輕團隊將繼續為國人傾注全力，以不負他們的信任和支持。」

彭博社評論稱，李顯龍宣布決定，黃循財成為接班人，這實際上為黃循財成為新加坡下一任總理鋪平了道路。