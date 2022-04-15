烏克蘭・持續更新｜俄國證實莫斯科號巡洋艦沉沒　拜登擬親自赴烏

俄烏戰事在4月15日踏入第51日，雙方至今仍未達成停火協議，戰火亦逐漸聚焦於烏克蘭東及南部地區。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近二千名平民喪生、傷者人數亦有2500人以上。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，如果烏克蘭再企圖破壞以及攻擊俄羅斯境內的設施，俄羅斯將攻擊烏克蘭的決策中心，包括基輔市內的目標。

・烏克蘭敖德薩州州長西姆馬琴科（Maxim Marchenko）稱，俄軍導彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）遭烏克蘭「海王星」（Neptune）反艦導彈擊中。莫斯科號發生火警並引起彈藥庫爆炸，俄羅斯稱正調查起火原因，但目前火勢已受控。烏方則指莫斯科號嚴重受損，而且開始下沉。

・俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，如芬蘭和瑞典加入北約（NATO），俄羅斯將加強邊界防衛，也將不可能再討論波羅的海（Baltic）無核狀態。

・有指俄羅斯準備對烏克蘭東部發動攻勢，美國和歐盟承諾向烏克蘭提供總值13億美元的軍事援助。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭一名嬰兒在利沃夫一間醫院留醫，他的母親在照顧他。（Getty）

4月15日最新消息

0509 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，烏俄兩國第四度交換戰俘，30人返回烏克蘭，包括5名官員、17名士兵及8名平民。

0454 美國總統拜登前往北卡羅來納州（North Carolina）前，被傳媒問到華府是否派高層官員到烏克蘭，他表示自己已準備到當地。

0409 央視引述俄羅斯國防部報道，早前起火的莫斯科號導彈巡洋艦已經沉沒。

0402 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，指法國準備將駐烏克蘭大使館從利沃夫（Lviv）搬回基輔。不過巴黎當局強調，目前不建議公民前往烏克蘭，指當地仍是戰區。

0305 聯合國指出，無法掌握烏克蘭大約270萬名傷殘人士的情況，並指只有少數傷殘人士到邊境地區避難，顯示他們有不少都沒法逃到安全地方。

0200 日本共同社報道，日本政府計劃在4月底至6月底期間多次派遣自衛隊運輸機，從中東等地向烏克蘭周邊國家提供人道物資。

0135 美國總統拜登（Joe Biden）表示，正考慮是否派遣華府高層前往烏克蘭，作為對基輔方面的支持。

0050 美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）指，當局在去年秋季已經開始收集俄羅斯向烏克蘭發動大規模入侵的情報，並顯示普京受到怨氣、野心及心神不定影響。伯恩斯認為，美國的情報是烏克蘭抵抗俄羅斯的重要工具。

0010 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）向當地傳媒表示，安卡拉方面仍正安排烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，他認為重要議題需要在領袖層面作出決定，因此土耳其嘗試安排舉行峰會。

恰武什奧盧指，土耳其對俄烏談判保持審理樂觀態度，但承認談判氣氛受到布查鎮（Bucha）等地涉嫌發生戰爭罪行的事件影響。他同時認為，如果戰火持續並蔓延至頓巴斯（Donbas）地區，將令安卡拉方面難以協調。

0000 聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，截至4月13日午夜，烏克蘭有1,964名平民喪生、2,613人受傷，但估計實際傷亡數字可能更高。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭伊爾平一名居民被俄軍殺害，親友在布查鎮的停屍間外等候消息時相擁痛哭。（AP）

回顧4月14日時局：