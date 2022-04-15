烏克蘭・持續更新｜聯合國指近2000平民喪生　料實際人數或更高

俄烏戰事在4月15日踏入第51日，雙方至今仍未達成停火協議，戰火亦逐漸聚焦於烏克蘭東及南部地區。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近二千名平民喪生、傷者人數亦有2500人以上。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，如果烏克蘭再企圖破壞以及攻擊俄羅斯境內的設施，俄羅斯將攻擊烏克蘭的決策中心，包括基輔市內的目標。

・烏克蘭敖德薩州州長西姆馬琴科（Maxim Marchenko）稱，俄軍導彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）遭烏克蘭「海王星」（Neptune）反艦導彈擊中。莫斯科號發生火警並引起彈藥庫爆炸，俄羅斯稱正調查起火原因，但目前火勢已受控。烏方則指莫斯科號嚴重受損，而且開始下沉。

・俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，如芬蘭和瑞典加入北約（NATO），俄羅斯將加強邊界防衛，也將不可能再討論波羅的海（Baltic）無核狀態。

・有指俄羅斯準備對烏克蘭東部發動攻勢，美國和歐盟承諾向烏克蘭提供總值13億美元的軍事援助。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭一名嬰兒在利沃夫一間醫院留醫，他的母親在照顧他。（Getty）

4月15日最新消息

0010 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）向當地傳媒表示，安卡拉方面仍正安排烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，他認為重要議題需要在領袖層面作出決定，因此土耳其嘗試安排舉行峰會。

恰武什奧盧指，土耳其對俄烏談判保持審理樂觀態度，但承認談判氣氛受到布查鎮（Bucha）等地涉嫌發生戰爭罪行的事件影響。他同時認為，如果戰火持續並蔓延至頓巴斯（Donbas）地區，將令安卡拉方面難以協調。

0000 聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，截至4月13日午夜，烏克蘭有1,964名平民喪生、2,613人受傷，但估計實際傷亡數字可能更高。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭伊爾平一名居民被俄軍殺害，親友在布查鎮的停屍間外等候消息時相擁痛哭。（AP）

回顧4月14日時局：