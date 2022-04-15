烏克蘭｜俄稱烏軍入侵領空攻擊住宅　威脅襲擊基輔「決策中心」

俄羅斯聲稱兩架烏克蘭直升機入侵俄羅斯領空，並實施多次空襲，造成房屋受損及人員受傷。俄方表示，如果此類事件繼續發生，俄軍將對包括基輔在內的烏克蘭決策中心發動襲擊。



俄羅斯衛星通訊社4月14日報道，俄羅斯方面稱，兩架烏克蘭武裝直升機入侵俄羅斯領空，並襲擊當地住宅。

俄羅斯調查委員會在一份聲明中說：「2022年4月14日，烏克蘭武裝部隊軍事人員使用兩架配備重型進攻性武器的戰鬥直升機非法進入俄羅斯聯邦領空」，「他們在低空移動，對克里莫沃村的住宅樓進行了至少六次空襲」。

聲明指空襲造成6座建築物受損，7人受傷。據俄新社報道，指空襲造成兩人受重傷。

俄羅斯國防部13日警告，烏克蘭軍隊繼續進行「破壞和襲擊」可能會引發俄羅斯對烏克蘭首都基輔的攻擊：「如果此類事件繼續發生，那麼後果將是俄羅斯聯邦武裝部隊對包括基輔在內的決策中心發動襲擊，俄羅斯軍隊迄今為止一直沒有這樣做。」

報道稱，與烏克蘭接壤的四個俄羅斯地區及克里米亞當局4月11日宣佈，他們將加強安全措施，以應對烏克蘭「可能的挑釁」。

路透社稱，烏克蘭國防部拒絕就4月以來發生的幾起邊境事件發表評論，其中包括對別爾哥羅德市燃料庫的襲擊，他們14日沒有立即回應置評請求。

根據烏方發布的一份聲明，烏克蘭政府打擊虛假訊息中心指責俄羅斯情報部門在俄羅斯「實施恐怖行為以煽動反烏克蘭的歇斯底里情緒的計劃」。

聲明提到了俄羅斯西部城市布良斯克發生的兩次襲擊事件，但沒有提到俄方所稱空襲。