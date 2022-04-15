布林肯：我們期待中國站出來捍衛原則　言行一致

在俄羅斯與烏克蘭軍事衝突不斷升級之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月14日發表講話，要求中國必須在侵略者與受害者之間作出選擇。



美國之音（VOA）4月15日報道，布林肯4月14日參加密歇根大學舉行的《21世紀外交與全球挑戰》的視頻會上表示，中國在俄羅斯「入侵」烏克蘭問題上言行不一，不僅使其處於很不舒服的境地，而且正在損害其國際聲譽。中國最終必須在侵略者和受害者之間、現有國際體系和混亂衝突之間做出選擇。

布林肯講話期間強調，中俄領導人2月簽署的聯合聲明稱合作「無上限」，但俄烏戰爭使這一「無上限」合作關係受到了挑戰。（AP）

布林肯表示，美國期待中國站出來捍衛其聲稱擁護的國際原則，而中國的言行不一 ，對北京的聲譽在世界許多地方，從非洲到中東再到亞洲本身會產生重大影響。

布林肯強調：「這不是要不要站在美國一邊的問題，而是關於站在對與錯哪一邊的問題，是關於站在國際體系的基本原則一邊、還是站在混亂和衝突一邊的問題。最終中國必須做出選擇。」