拜登稱準備好訪問烏克蘭　證實美國正就高官赴烏做決定

烏克蘭多次呼籲美國總統拜登（Joe Biden）訪問基輔看來或將得到回應。他4月14日稱準備好訪問烏克蘭。



他稱會想前往烏克蘭，以及確認有關華府在尋求派出高官團隊前往烏克蘭的報道。當他被問及是否有華府最高層官員訪烏，他稱華府正在做決定。

美國政治新聞網站Politico於13日稱，白宮在考慮派出高級別團隊訪烏，與歐洲多國領袖看齊。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）、奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上週都已訪問烏克蘭。

當拜登被問及是否想去烏克蘭，他回答「是」。這並非拜登首次表示有意訪烏。他3月訪問波蘭時也稱想跨境到烏，但稱不獲准這麼做。

在他訪問波蘭前，白宮發言普薩基（Jen Psaki）已排除拜登會訪烏的可能。

白宮官員曾稱，他倘過境訪烏並與烏克蘭總統澤連斯基會面，須有大量的保安程序。

Politico於13日報道稱，美國總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）已被排除在訪烏的可能之外。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）被視為較可能訪烏的人選。