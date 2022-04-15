IMF：俄烏衝突將致143經濟體增長預期下調

據新華社報道，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃4月14日表示，俄烏衝突使全球經濟復甦遭受巨大挫折，其影響將導致143個經濟體今年的經濟增速預測值被下調，這些經濟體佔到全球經濟總量的86%。

格奧爾基耶娃當天在IMF和世界銀行春季會議的前瞻講話中指出，目前的狀況是危機疊加，新冠疫情尚未結束，病毒持續肆虐，而俄烏衝突的經濟衝擊快速擴散，波及全球。

她表示，俄烏衝突之前，疫情已令世界經濟復甦勢頭減弱。在2022年1月發布的《世界經濟展望報告》更新內容中，IMF已經將2022年世界經濟增速預測值下調0.5個百分點至4.4%。

格奧爾基耶娃表示，自那以後，經濟前景已大幅惡化，俄烏衝突通過大宗商品、貿易和金融渠道帶來溢出效應，並可能進一步加劇不平等。通貨膨脹、融資環境收緊、全球供應鏈瓶頸，也對經濟活動造成了影響。

IMF下週將發布新一期《世界經濟展望報告》，預計將進一步下調2022年和2023年世界經濟增速預期。格奧爾基耶娃表示，當務之急是結束衝突、抗擊疫情，並應對通脹高企和債務攀升的問題。她呼籲全球行動起來，共同應對氣候變化、擁抱數字革命。

格奧爾基耶娃指出，在發達經濟體收緊貨幣政策的背景下，新興和發展中經濟體面臨的潛在溢出風險有所增加，其借貸成本可能上升，還可能受到資本外流衝擊。