烏克蘭・持續更新｜澤連斯基憂慮俄或用核武　基輔發現900具遺體

俄烏戰事在4月16日踏入第52日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近二千名平民喪生、傷者人數亦有2600人以上。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯國防部指，烏克蘭對俄羅斯領土發動「恐怖襲擊」或「破壞行為」，因此俄方已對烏克蘭首都基輔發動導彈襲擊。基輔4月15日凌晨傳出巨大爆炸聲。

・美國中央情報局局長稱擔心俄羅斯或會在走投無路時使用核武。

・美國總統拜登稱，華府很快會決定是否派高官到基輔，以表示對烏克蘭的支持。

4月16日最新消息

0700 澤連斯基表示，他與軍方將領及情報部門首長討論馬里烏波爾的前途，但拒絕透露細節，強調基輔方面採取一切方式拯救當地民眾。

0652 德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）呼籲民眾在復活節期間減少使用暖氣，並在出行時乘坐火車或踏單車，為減少對俄羅斯能源依賴踏出一步。

0622 澤連斯基發表每日講話，呼籲全球向烏克蘭提供更多武器，加強實力，同時進一步制裁俄羅斯，令這場戰爭可以早日結束。他亦指政府正重建多個地區，恢復電力和公共服務，希望部分恢復正常生活。

0510 教宗方濟各（Pope Francis）接受意大利RAI電視台訪問，稱多國接收烏克蘭難民的態度遠比世界其他地方開放，暗指有種族主義問題。他指出外界將難民被分為一、二等，並以膚色、出身地等區分，強調戰亂期間，最受影響的人永遠都是弱勢社群。

0450 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當地在15日有2864人透過人道走廊撤離，當中有363人來自馬里烏波爾。不過烏克蘭檢察總長辦公室指，俄軍曾在14日攻擊哈爾科夫州伊久姆市（Izium）的撤離巴士，初步數據顯示事件導致7死27傷。

0300 烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長維塔利・金（Vitaliy Kim）指，市內當日有5人死於轟炸；第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）則指俄軍轟炸造成7死34傷，其中一名死者為7個月大的嬰孩。

0145 《華盛頓郵報》引述消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通話時，要求華府將俄羅斯列為「資助恐怖主義國家」。目前美國將朝鮮、古巴、伊朗及敘利亞列入該名單。

0123 路透社引述一名美國政府高層官員指，華府認為莫斯科號是遭兩枚烏克蘭導彈擊沉，並認為艦上有船員傷亡，但無法掌握數字。

0019 烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram發聲明，稱俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）在爆炸中陣亡。

0010 基輔地區警方指，俄軍撤出當地後，區內發現超過900具平民遺體，而且根據數據顯示，95%遇難者都是死於槍傷。

4月15日 2355 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，計劃為市內與俄羅斯有關的地標改名，例如將象徵基輔與莫斯科友好的「友誼廣場」改名為「馬里烏波爾英雄廣場」。

2334 烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問時稱，世界要準備普京可使用核武的可能性。

2333 俄羅斯外交部：俄羅斯宣布驅逐歐盟駐俄羅斯代表團18名工作人員。

烏克蘭：圖為2022年4月15日，烏克蘭克拉馬托爾斯克一座被砲擊破壞的住宅大樓。（AP）

回顧4月15日時局：