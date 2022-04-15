烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：全世界都應準備　普京可能使用核武

俄烏戰事在4月16日踏入第52日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近二千名平民喪生、傷者人數亦有2600人以上。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯國防部指，烏克蘭對俄羅斯領土發動「恐怖襲擊」或「破壞行為」，因此俄方已對烏克蘭首都基輔發動導彈襲擊。基輔4月15日凌晨傳出巨大爆炸聲。

・美國中央情報局局長稱擔心俄羅斯或會在走投無路時使用核武。

・美國總統拜登稱，華府很快會決定是否派高官到基輔，以表示對烏克蘭的支持。

4月16日最新消息

0019 烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram發聲明，稱俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）在爆炸中陣亡。

0010 基輔地區警方指，俄軍撤出當地後，區內發現超過900具平民遺體，而且根據數據顯示，95%遇難者都是死於槍傷。

4月15日 2355 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，計劃為市內與俄羅斯有關的地標改名，例如將象徵基輔與莫斯科友好的「友誼廣場」改名為「馬里烏波爾英雄廣場」。

2334 烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問時稱，世界要準備普京可使用核武的可能性。

2333 俄羅斯外交部：俄羅斯宣布驅逐歐盟駐俄羅斯代表團18名工作人員。

烏克蘭：圖為2022年4月15日，烏克蘭克拉馬托爾斯克一座被砲擊破壞的住宅大樓。（AP）

回顧4月15日時局：