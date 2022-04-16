烏克蘭局勢｜美國認為莫斯科號遭烏軍擊沈　基輔方面稱艦長已殉職

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）沉沒事件，烏克蘭政府官員4月15日表示，莫斯科號艦長已經殉職，美國政府則認為，該艦是遭烏克蘭導彈擊中沉沒。



《衛報》報道，烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram發表聲明，稱俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）海軍上校在爆炸中陣亡。報道亦提到，一艘土耳其船隻救起54名船員。有美國官員向路透社表示，莫斯科號艦上有船員傷亡，但無法掌握實際數字。

至於莫斯科號的沉沒原因，天空新聞（Sky News）引述一名華府高官稱，經過詳細分析後，判斷該艦是遭兩枚烏克蘭海王星（Neptune）導彈擊中並導致沉沒，並列出多個艦上防空系統沒有正常運作的原因，包括維修、系統沒有啟動、導彈的攻擊角度繞過系統、或無人機分散系統注意力等。

俄羅斯同日在莫斯科號的母港、克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）海軍基地舉行悼念儀式。當局至今沒提及艦隻起火原因，只稱火警導致彈藥庫爆炸，最終在拖曳期間於黑海風浪中葬身大海。

另外俄羅斯15日宣布以「口徑」（Kalibr）長程導彈轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）國際機場附近的一個被指生產海王星導彈軍事工廠，是俄軍在超過兩週以來首次攻擊基輔一帶地區。一名目擊者向法國傳媒表示，俄軍的攻勢五度擊中目標，並認為這是俄羅斯為莫斯科號被擊沈的報復。