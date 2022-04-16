解放軍軍機4月15日兩度進入台灣「空域」　巡航途中遇上美國軍機

近期，美國在台灣問題上動作頻繁，解放軍也相應增加了對台灣西南空域的巡航頻次。進入4月以來，解放軍軍機已連續15天進入台西南空域。



台灣親綠媒體《自由時報》4月15日報道稱，解放軍軍機15日兩度進入台西南空域，被台空軍「廣播驅離」。報道並表示，過程中有美軍機經過。

《自由時報》稱，根據廣播及航跡記錄，解放軍軍機於15日10時00分、10時09分進入台「防空識別區（ADIZ）」（西南空域），高度7,200米。台空軍宣稱「在空警戒並廣播驅離」。

報道表示，當日10時左右，美國空軍KC-135加油機和P-8A等在巴士海峽進行空中加油並公開通訊聯絡，「疑引解放軍軍機進入台西南空域」。

據「台灣西南空域」Facebook專頁記錄聲稱，解放軍軍機4月累計進入台西南空域15天，2022年累計78天，超300架次。

中國人民解放軍東部戰區4月15日在官方微博發布消息，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，4月15日，中國人民解放軍東部戰區出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量，在東海當面和台灣島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。

施毅指出，此次行動是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。施毅稱，美方惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛中國國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人趙立堅也在當日的新聞發布會上指出，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

趙立堅表示，中國人民解放軍東部戰區已經發布了相關聲明，中國軍隊的有關行動就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。

美國聯邦參議院參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人於4月14日傍晚到訪中國台灣地區。這是自美國議員團2021年11月訪台後，再次有美國國會議員訪台。

美國總統拜登（Joe Biden）3月也曾指派由前高級國安官員組成的另一個代表團訪台。

美國眾議院早前也傳出議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的消息。在佩洛西確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，佩洛西的發言人公布她的亞洲之行將推遲，但隨着佩洛西痊癒，外界再次關注她將是否訪台。