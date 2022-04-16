烏克蘭・持續更新｜俄媒：普京簽署俄企從外國股市退市的法令

俄烏戰事在4月17日踏入第53日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近2000名平民喪生、傷者人數亦逾2600人。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭首都基輔和利沃夫發生爆炸，烏克蘭大部分地區響起空襲警報。基輔4月16日早上遭導彈襲擊，一人死亡、數人受傷。

・烏克蘭國防部稱俄軍致力企圖拿下馬里烏波爾，更首次出動Tu-22М3遠程轟炸機襲擊。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯總統普京有可能使用核武，世界各國要做好準備。

・《華盛頓郵報》引述消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通話時，要求華府將俄羅斯列為「資助恐怖主義國家」。

4月17日最新消息

4月16日 2330 俄羅斯衛星通訊社：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署了禁止在外國股市配售和流通俄羅斯發行人的股票存托憑證的法律。報道稱，在國外交易的俄羅斯公司和銀行將必須通過退市程序，並將收據兌換為股票。 在外國股市上終止流通存托憑證的一切相關決定均由公司負責人作出，無需董事會或股東大會批準。收據持有人可以將它們換成在俄羅斯股票市場上交易的股票。

2300 克里姆林宮：普京和沙特王儲討論烏克蘭、也門、石油輸出國組織（OPEC）問題。普京與沙特王儲通過電話對OPEC+形式的工作給予了積極評價。

2230 《英國特種空勤團（SAS）正在烏克蘭訓練當地部隊》——英國《泰晤士報》15日晚以此為題爆料稱，烏克蘭軍方指揮官員向該媒體透露了這一消息，這是自俄對烏發起軍事行動以來，英國特種空降部隊首次在基輔訓練烏軍。報道稱，駐紮在基輔周圍的兩個營的烏克蘭軍官說，他們接受了英國特種部隊的軍事訓練，一次是在上週，另一次在上上週。

2200 俄羅斯國防部：俄羅斯空軍使用高精度武器摧毀了基輔的坦克工廠和其他16個烏克蘭軍事目標。

烏克蘭：圖為2022年4月16日，一名烏克蘭軍人在戰場上喪生，他的家屬將他安葬於布查鎮的墓地。（AP）

回顧4月16日時局：