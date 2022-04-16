烏克蘭・持續更新｜俄羅斯要求馬里烏波爾守軍投降遭拒

俄烏戰事在4月17日踏入第53日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近2000名平民喪生、傷者人數亦逾2600人。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍要求馬里烏波爾的烏軍投降，市長已回應俄國防部，稱烏軍繼續戰鬥。

・烏克蘭首都基輔和利沃夫發生爆炸，烏克蘭大部分地區響起空襲警報。基輔4月16日早上遭導彈襲擊，一人死亡、數人受傷。

・烏克蘭國防部稱俄軍致力企圖拿下馬里烏波爾，更首次出動Tu-22М3遠程轟炸機襲擊。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯總統普京有可能使用核武，世界各國要做好準備。

4月17日最新消息

1730 俄羅斯16日傍晚稱向仍死守馬里烏波爾的烏軍稱，可向他們提供一個「投降走廊」，只要他們放下武器，他們便能保命。但馬里烏波爾市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）稱，當地烏軍以繼續戰鬥作為回應。



同日較早時，俄媒引述俄國防部報道，馬里烏波爾市區已經沒有烏軍，並在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）封阻多名士兵。但安德留申科稱，烏軍在工廠的抗擊仍然持續。工廠被視為該市戰事的「堡壘」。

1719 當地時間4月16日，意大利港口管理局指揮部發布通告稱，「從當地時間4月17日開始，意大利所有港口禁止俄羅斯船隻進港。」

根據通告，這一禁令同時適用於2月24日之後更換旗幟的俄羅斯船隻。目前停泊在意大利港口的船隻應當在完成商務活動之後立即離港。

1700 日本首相岸田文雄稱鑑於俄烏戰爭引發的人道危機，政府正考慮設立」準難民」制度，收容逃離地區衝突的民眾。

日本一直被批對難民關閉國門，原因是他們難民身份獲認可的門檻相當高，申請成功率僅1%。

岸田文雄稱法務省正探討有關機制，包括不屬於聯合國難民定義的人，將避免出現歧視某國的雙重標準。

1501 烏克蘭布羅瓦里（Brovary）市長薩波日科（Igor Sapozhko）在網上發文稱，4月17日凌晨發生的導彈襲擊，破壞了烏克蘭首都基輔附近布羅瓦里市的基礎設施。

1409 英國軍事情報機構：俄羅斯正致力迫使烏克蘭放棄親歐洲和大西洋國家的方向，維護自己的地區主導地位。

1315 英媒報道，烏克蘭首都基輔4月17日傳出爆炸聲，情況未明。該市16日亦曾遭受空襲，造成1人死亡，數人受傷。當地媒體《基輔獨立報》報道，幾乎每個烏克蘭地區都在凌晨發布空襲警報。

1228 俄羅斯衛星通訊社取得的文件顯示，烏克蘭國家安全局通過赫爾松港（Kherson Port）警察局長招募國土防禦部隊成員，以便在俄軍後方進行破壞活動。

1110 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接受德國《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）訪問時，呼籲歐盟國家快速向烏克蘭提供武器裝備，不再區分其輕重類型。她說，需要盡一切可能幫助結束俄烏衝突，儘管敵對行動在最壞的情況下可能會持續數月甚至數年。

0923 彭博社引述消息人士稱，車路士班主、俄羅斯富商艾巴莫域治（Roman Abramovich）前往烏克蘭基輔，試圖重啟俄羅斯和烏克蘭之間陷入僵局的和平談判。

消息人士指，與俄羅斯總統普京關係密切的艾巴莫域治已與烏克蘭談判代表會面，討論重啟和平談判事宜。

0830 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將發表聲明稱，俄軍擊落一架載有西方國家軍事裝備的烏克蘭軍用運輸機。聲明稱，「一架烏克蘭軍用運輸機在向烏克蘭運送西方國家提供的大批武器時，在敖德薩（Odessa）地區被擊落。」

0754 路透社報道，歐盟準備推出第六輪對俄羅斯的制裁，對象是當地的石油業和銀行，其中佔俄羅斯銀行業37%的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）成為主要目標。

0740 俄羅斯傳媒報道，南部第八集團軍副指揮官費羅洛夫（Vladimir Frolov）少將已經陣亡，遺體在聖彼得堡（St Petersburg）下葬。該部隊主要負責進攻馬里烏波爾，除了費羅洛夫，部隊司令莫德維切夫（Andrei Mordvichev）亦傳出在3月18日殉職。

0720 美國有線新聞網絡（CNN）引述一名白宮官員指，拜登政府最新一批軍事援助已開始運抵烏克蘭。拜登日前批准向烏克蘭提供合共8億美元的軍事援助，包括11架Mi-17直升機、300架「彈簧刀」（Switchblade）無人機等。

0632 俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄羅斯國防部向馬里烏波爾的烏克蘭守軍發最後通牒，要求對方在莫斯科時間17日早上6時投降。

0600 俄羅斯國防部聲稱烏克蘭部隊至今有23367人喪生，包括烏克蘭軍人、國民警衛隊成員及外國傭兵。不過澤連斯基曾在15日指出，烏克蘭損失大約2500至3000兵力。

0546 澤連斯基向烏克蘭傳媒表示，認為自己將會與普京多次見面，稱不能只靠一次會面就可以解決所有問題。他指出頓巴斯及克里米亞地區問題仍然不明朗。

另外他亦指，烏俄和談可能帶來兩份協議，分別與烏克蘭的夥伴及俄羅斯簽署，稱這是因為在發生布查鎮等戰爭罪行後，西方國家更加不願意與俄羅斯達成任何協議，因此需要分開簽署和議。

0440 教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡主持復活節守夜禮（Easter Vigil）講道，向有份出席的烏克蘭南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）及3名國會議員表示，在這場戰爭的黑暗和殘酷時刻，大家為他們及所有受苦的人祈禱，並用烏克蘭語說「基督復活」。

0420 英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex ）在荷蘭海牙（Hague）「不可征服運動會」（Invictus Games）開幕禮上發言，指所有人都與烏克蘭代表站於同一陣線。

0340 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，談及最近與俄羅斯總統普京會面一事，內哈默形容對方活在自己的世界，並認為普京相信可以在烏克蘭戰爭中勝出。

內哈默亦提到，對於俄軍涉嫌干犯戰爭罪行的指控，普京稱願意與國際調查團合作，但又稱不信任西方國家。因此內哈默表示國際社會對聯合國的信任對調查非常重要，就像以前調查南斯拉夫戰爭罪行一樣。

0325 俄羅斯海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）接見一批莫斯科號船員，並向對方表示繼續為國效力。

0318 瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與澤連斯基通話，雙方討論軍事援助烏克蘭及加強對俄羅斯的制裁，以及烏克蘭加入歐盟的問題。

0208 俄羅斯傳媒引述俄羅斯國防部報道，馬里烏波爾市區已經沒有烏克蘭部隊，並在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）封阻多名士兵。

0153 烏克蘭政府指，當地在16日有1449人從人道走廊撤離。

0128 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與澤連斯基通話，討論烏克蘭長遠安全問題，約翰遜稱會與盟友及夥伴密切合作，確保烏克蘭將來可能自我捍衛主權，強調國際社會對烏克蘭的支持有增無減，並相信俄羅斯的野心不會成功。

0005 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，如果在馬里烏波爾的最後一批守軍被消滅，就意味烏俄兩國將無法繼續談判。

4月16日 2330 俄羅斯衛星通訊社：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署了禁止在外國股市配售和流通俄羅斯發行人的股票存托憑證的法律。報道稱，在國外交易的俄羅斯公司和銀行將必須通過退市程序，並將收據兌換為股票。 在外國股市上終止流通存托憑證的一切相關決定均由公司負責人作出，無需董事會或股東大會批準。收據持有人可以將它們換成在俄羅斯股票市場上交易的股票。

2300 克里姆林宮：普京和沙特王儲討論烏克蘭、也門、石油輸出國組織（OPEC）問題。普京與沙特王儲通過電話對OPEC+形式的工作給予了積極評價。

2230 《英國特種空勤團（SAS）正在烏克蘭訓練當地部隊》——英國《泰晤士報》15日晚以此為題爆料稱，烏克蘭軍方指揮官員向該媒體透露了這一消息，這是自俄對烏發起軍事行動以來，英國特種空降部隊首次在基輔訓練烏軍。報道稱，駐紮在基輔周圍的兩個營的烏克蘭軍官說，他們接受了英國特種部隊的軍事訓練，一次是在上週，另一次在上上週。

2200 俄羅斯國防部：俄羅斯空軍使用高精度武器摧毀了基輔的坦克工廠和其他16個烏克蘭軍事目標。

烏克蘭：圖為2022年4月16日，一名烏克蘭軍人在戰場上喪生，他的家屬將他安葬於布查鎮的墓地。（AP）

回顧4月16日時局：