烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：馬里烏波爾守軍若被殺　就中止和談

俄烏戰事在4月17日踏入第53日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近2000名平民喪生、傷者人數亦逾2600人。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭首都基輔和利沃夫發生爆炸，烏克蘭大部分地區響起空襲警報。基輔4月16日早上遭導彈襲擊，一人死亡、數人受傷。

・烏克蘭國防部稱俄軍致力企圖拿下馬里烏波爾，更首次出動Tu-22М3遠程轟炸機襲擊。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯總統普京有可能使用核武，世界各國要做好準備。

・《華盛頓郵報》引述消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通話時，要求華府將俄羅斯列為「資助恐怖主義國家」。

4月17日最新消息

0420 英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex ）在荷蘭海牙（The Hague）「不可征服運動會」（Invictus Games）開幕禮上發言，指所有人都與烏克蘭代表站於同一陣線。

0340 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，談及最近與俄羅斯總統普京會面一事，內哈默形容對方活在自己的世界，並認為普京相信可以在烏克蘭戰爭中勝出。

內哈默亦提到，對於俄軍涉嫌干犯戰爭罪行的指控，普京稱願意與國際調查團合作，但又稱不信任西方國家。因此內哈默表示國際社會對聯合國的信任對調查非常重要，就像以前調查南斯拉夫戰爭罪行一樣。

0325 俄羅斯海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）接見一批莫斯科號船員，並向對方表示繼續為國效力。

0318 瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與澤連斯基通話，雙方討論軍事援助烏克蘭及加強對俄羅斯的制裁，以及烏克蘭加入歐盟的問題。

0208 俄羅斯傳媒引述俄羅斯國防部報道，馬里烏波爾市區已經沒有烏克蘭部隊，並在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）封阻多名士兵。

0153 烏克蘭政府指，當地在16日有1449人從人道走廊撤離。

0128 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與澤連斯基通話，討論烏克蘭長遠安全問題，約翰遜稱會與盟友及夥伴密切合作，確保烏克蘭將來可能自我捍衛主權，強調國際社會對烏克蘭的支持有增無減，並相信俄羅斯的野心不會成功。

0005 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，如果在馬里烏波爾的最後一批守軍被消滅，就意味烏俄兩國將無法繼續談判。

4月16日 2330 俄羅斯衛星通訊社：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署了禁止在外國股市配售和流通俄羅斯發行人的股票存托憑證的法律。報道稱，在國外交易的俄羅斯公司和銀行將必須通過退市程序，並將收據兌換為股票。 在外國股市上終止流通存托憑證的一切相關決定均由公司負責人作出，無需董事會或股東大會批準。收據持有人可以將它們換成在俄羅斯股票市場上交易的股票。

2300 克里姆林宮：普京和沙特王儲討論烏克蘭、也門、石油輸出國組織（OPEC）問題。普京與沙特王儲通過電話對OPEC+形式的工作給予了積極評價。

2230 《英國特種空勤團（SAS）正在烏克蘭訓練當地部隊》——英國《泰晤士報》15日晚以此為題爆料稱，烏克蘭軍方指揮官員向該媒體透露了這一消息，這是自俄對烏發起軍事行動以來，英國特種空降部隊首次在基輔訓練烏軍。報道稱，駐紮在基輔周圍的兩個營的烏克蘭軍官說，他們接受了英國特種部隊的軍事訓練，一次是在上週，另一次在上上週。

2200 俄羅斯國防部：俄羅斯空軍使用高精度武器摧毀了基輔的坦克工廠和其他16個烏克蘭軍事目標。

烏克蘭：圖為2022年4月16日，一名烏克蘭軍人在戰場上喪生，他的家屬將他安葬於布查鎮的墓地。（AP）

回顧4月16日時局：