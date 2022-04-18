烏克蘭・持續更新｜圍城守軍拒降　馬里烏波爾之戰攸關和談前景

俄烏戰事在4月18日踏入第54日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有近2000名平民喪生、傷者人數已逾2600人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭馬里烏波爾大部份地方據稱已被俄軍控制。俄羅斯16日下令烏軍17日早上離開，稱只要他們放下武器便能保命。但當地官員拒絕，烏軍亦繼續戰鬥。被視為戰事中「堡壘」的亞速鋼鐵廠，仍有守軍繼續抗擊。

・烏總理什梅加爾稱馬里烏波爾仍未落入俄軍手中，烏軍會戰至最後。

・烏外長庫列巴稱，馬里烏波爾17日的情況，是俄烏談判的「紅線」。澤連斯基稱如果馬里烏波爾的軍人被殲滅，所有和談將終止。

・俄羅斯國防部16日公布片段，顯示海軍司令葉夫梅諾夫與黑海艦隊旗艦莫斯科號船員會面。這是它4日沉沒後，官方首次公開船員情況。

4月18日最新消息

0145 俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯債務違約可能會發展成歐洲的違約。「既是道德上的，很可能也是物質上的。」梅德韋傑夫表示，歐盟的金融體系不太穩定，而人們對其的信心正在下降。 他又預測歐盟的惡性通貨膨脹、基本食品短缺、以及難民湧入將引發一波暴力犯罪。

0047 俄羅斯稱馬里烏波爾的烏軍已「完全清除」，除了一小撮烏軍仍在亞速鋼鐵廠內。

0043 俄軍計劃在18日對通往馬里烏波爾的道路施加限制。

0039 烏克蘭國會議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）向BBC表示，在馬里烏波爾的守軍示會向俄軍投降。市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）稱烏軍會堅守陣地。

0032 哈爾科夫被空襲，5死13傷。

0015 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受CNN訪問時稱，在戰事升級後，對於一些國家與一些國家領袖，他已難以相信。他說在看到烏克蘭正在發生的事後，「我不相信這個世界。」他說在戰事升級後，「我們不相信（國家領袖的）說話，不相信我們的鄰居。我們不相信所有這些。」

他稱，不會為了結束戰爭而放棄烏克蘭東部的領土。

澤連斯基在一篇上載於總統網站的文章稱，他對於與普京談判仍持開放態度，但如果俄軍的戰爭罪行進一步出現，談判將變得不可能。

0013 烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）稱馬里烏波爾的守軍仍在戰鬥，仍未投降。他稱馬里烏波爾仍未陷落，烏軍仍在當地，所以他們會戰至最後。

0007 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受美國全國廣播公司訪問時稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）相信他正在取勝。

他稱難以完全解釋普京的邏輯，但稱普京有普的邏輯，他並說，普京就他的關切向自己傳達明確的訊息。

他稱普京認為，為了俄羅斯的安全保證，戰爭是必須進行的。普京不相信國際社會。他也指控烏克蘭在頓巴斯實行種族滅絕。「所以，嗯，他現在他自己的世界，但我想他知道烏克蘭正在發生什麼事」

回顧4月17日時局：