烏克蘭・持續更新｜馬里烏波爾傳將封閉　烏西烏中傳出多下爆炸聲

俄烏戰事在4月18日踏入第54日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有近2000名平民喪生、傷者人數已逾2600人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍自從宣布重新集結與調整後，戰事焦點已落在烏東與烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾。據說市內大部份地方據稱已被俄軍控制。

・在烏軍無視俄方16日的最後通牒後，俄軍稱將「封閉」馬里烏波爾，CNN引市長顧問稱，市內的人會被「過濾掉」。民眾市內出入將需持有通行證，而俄軍正在向他們發出通行證。

・俄羅斯16日下令烏軍17日早上離開，稱只要他們放下武器便能保命。但當地官員拒絕，烏軍亦繼續戰鬥。被視為戰事中「堡壘」的亞速鋼鐵廠，仍有守軍繼續抗擊。

・烏外長庫列巴稱，馬里烏波爾17日的情況，是俄烏談判的「紅線」。澤連斯基稱如果馬里烏波爾的軍人被殲滅，所有和談將終止。

・疑似俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號，發生爆炸後傾側照片曝光，專家稱相片屬實的可信度挺高。

4月18日最新消息

1716 俄國防部預先警告以美國為首的西方，俄羅斯有證據表明基輔正在準備可怕的罪行。

1710 除了烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的西部及南部，烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克區（Dnipropetrovsk）4月18日多次傳爆炸聲。

1500 利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）稱有5支導彈擊中該市，他稱相關人員已被派往當地。當局正在釐清實際情況，並呼籲人們在安全地方暫避。

烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy稱擊中當地的導彈有4支，CNN的團隊則聽到5下爆炸聲。

利沃夫地區軍方部門稱，烏克蘭的防空導彈16日將俄羅斯射向當地的巡航導彈擊落。當時烏克蘭稱發射導彈的俄軍軍機，是從白羅斯的空軍基地飛過來。

1427 俄羅斯聯邦會議兩院負責調查美國在烏克蘭生物實驗室活動問題的委員會將舉行會議。

1327 俄羅斯緊急情況部新聞局稱，已向頓巴斯和烏克蘭運送逾700噸人道主義物資，包括包括瓶裝水、兒童食品、醫療用品、建築材料。

1300 馬里烏波爾市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）表示，該市的烏克蘭士兵拒絕投降後，俄軍4月18日封鎖該市的出入口，並向市內民眾發放「通行證」。他說：「數百名市民必須排隊才能獲得通行證，如果沒有通行證，下週將不僅無法在城市各區穿梭，而且也無法上街。」

1149 據烏克蘭通訊社UNIAN報道，烏克蘭東部盧甘斯克地區（Luhansk）的居民被敦促立即撤離。盧甘斯克地區行政當局負責人蓋代（Sergei Gaidai）稱，「下週可能會很困難。這可能是我們最後一次有機會拯救你。」

1041 烏克蘭總統辦公室表示，已經填好加入歐盟的問卷，正式展開加入歐盟的程序。總統辦公室表副主任表示，歐盟委員會收到問卷後，將需要就烏克蘭遵守必要的成員標準提出建議，相信有關建議是積極正面。預計在歐洲理事會6月的會議上，獲得加入歐盟的候選國地位。

0924 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，自對烏克蘭採取特別軍事行動以來，俄羅斯軍隊已經消滅470多架烏克蘭無人機。

0847 烏克蘭總統澤連斯基表示，他已邀請法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問烏克蘭，親眼看看俄羅斯軍隊犯下「種族滅絕」的證據，而馬克龍一直避免使用這個詞。澤連斯基認為，馬克龍迴避使用「種族滅絕」一詞，是因對方認為這會損害與俄羅斯進行外交接觸的機會。

0750烏克蘭戰況持續，當局簡化了戰時狀態的結婚程序，現在可以在申請後一天內完成，也可以遠程例如通過Zoom進行。

0635 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭準備好抗戰10年。「我們希望解放我們的國家，拿回自己的東西。為此我們能夠與俄羅斯對戰10年。我們可以走這條路。」澤連斯基又呼籲西方國家加快對烏克蘭供應武器，「今天或者明天就需要裝備。」

0530 烏克蘭總理什米加爾表示，南部城市馬里烏波爾內被圍困的烏克蘭部隊拒絕俄羅斯勸降，聲稱會戰鬥到最後。

0342 俄羅斯車臣共和國行政長官拉卡德羅夫宣布開始在烏克蘭展開一項特別行動，並建議烏克蘭軍人向俄軍投降。卡德羅夫呼籲烏克蘭軍人撇下自己的陣地，跑去俄軍陣地︰「你們將被接受、供你們吃、供你們喝。」

0240 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將宣布，俄羅斯空天軍摧毀烏克蘭的44 軍事設施，包括阿夫迪夫卡地區兩個指揮所和一個S-300地對空防空導彈系統的照明和瞄准雷達。他又補充，空天軍還摧毀了3個火箭炮兵的武器庫以及23個烏克蘭軍事裝備和人員集結地。

0145 俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯債務違約可能會發展成歐洲的違約。「既是道德上的，很可能也是物質上的。」梅德韋傑夫表示，歐盟的金融體系不太穩定，而人們對其的信心正在下降。 他又預測歐盟的惡性通貨膨脹、基本食品短缺、以及難民湧入將引發一波暴力犯罪。

0047 俄羅斯稱馬里烏波爾的烏軍已「完全清除」，除了一小撮烏軍仍在亞速鋼鐵廠內。

0043 俄軍計劃在18日對通往馬里烏波爾的道路施加限制。

0039 烏克蘭國會議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）向BBC表示，在馬里烏波爾的守軍不會向俄軍投降。市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）稱烏軍會堅守陣地。

0032 哈爾科夫被空襲，5死13傷。

0015 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受CNN訪問時稱，在戰事升級後，對於一些國家與一些國家領袖，他已難以相信。他說在看到烏克蘭正在發生的事後，「我不相信這個世界。」他說在戰事升級後，「我們不相信（國家領袖的）說話，不相信我們的鄰居。我們不相信所有這些。」

他稱，不會為了結束戰爭而放棄烏克蘭東部的領土。

澤連斯基在一篇上載於總統網站的文章稱，他對於與普京談判仍持開放態度，但如果俄軍的戰爭罪行進一步出現，談判將變得不可能。

0013 烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）稱馬里烏波爾的守軍仍在戰鬥，仍未投降。他稱馬里烏波爾仍未陷落，烏軍仍在當地，所以他們會戰至最後。

0007 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受美國全國廣播公司訪問時稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）相信他正在取勝。

他稱難以完全解釋普京的邏輯，但稱普京有普的邏輯，他並說，普京就他的關切向自己傳達明確的訊息。

他稱普京認為，為了俄羅斯的安全保證，戰爭是必須進行的。普京不相信國際社會。他也指控烏克蘭在頓巴斯實行種族滅絕。「所以，嗯，他現在他自己的世界，但我想他知道烏克蘭正在發生什麼事」

回顧4月17日時局：