烏克蘭・持續更新｜俄外長：俄軍在烏開始下一階段特別軍事行動

俄烏戰事在4月19日踏入第55日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有逾2,000名平民喪生、傷者人數已逾2,800人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍自從宣布重新集結與調整後，戰事焦點已落在烏東與烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾。此外烏西大城利沃夫、該國第二大城哈爾科夫都有炮火。

・烏克蘭稱俄軍18日攻佔烏東盧甘斯克（Luhansk）小鎮克列緬納亞（Kreminna）。

・在烏軍無視俄方16日的最後通牒後，俄軍稱將「封閉」馬里烏波爾，CNN引市長顧問稱，市內的男性會被「過濾掉」。民眾市內出入將需持有俄方發出的通行證。

4月19日最新消息

1827 俄羅斯外交部長拉夫羅夫4月19日表示，俄軍在烏克蘭正開始下一階段的特別軍事行動。

1715 丹麥政府表示，丹麥計劃提高在北海現有油田的天然氣產量，以減低對俄羅斯能源供應的依賴，又指產量增幅可達到25%。

1450 俄羅斯外交部國際組織司長伊利喬夫表示，歐盟向烏克蘭供應武器之舉違反歐方承擔的責任，這些武器將成為俄軍攻擊的合法目標。

1329 美國國務院發言人普賴斯表示，副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會在4月19日至22日訪問布魯塞爾，主題是中國和烏克蘭局勢。

普賴斯指出，舍曼將於21日參加美國-歐盟中國專題對話第三次會議，還將與歐洲領袖磋商印太地區局勢，「舍曼在布魯塞爾訪問期間，還將與北約盟友和歐洲夥伴國討論如何繼續協同一致應對俄總統普京向烏克蘭發起的戰爭。」

1232 塔斯社報道，俄羅斯指控烏克蘭軍隊襲擊俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德省（Belgorod）的一個村莊，造成一名平民受傷。目前尚未知道今次襲擊是涉及大砲、迫擊砲、導彈或遭到空襲。

1103 共同社引述知情消息人士稱，日本政府準備向烏克蘭額外提供能夠防護化學物質的專用服裝和面具，也包括無人機。

0946 法國總統馬克龍表示，在烏克蘭發現大規模殺戮後，他與俄羅斯總統普京的對話陷入停滯。

馬克龍向法國電視台France 5表示：「自從我們在布查鎮（Bucha）和其他城鎮發現大屠殺以來，戰爭出現不同的轉折，所以從那以後我沒有再直接和他（普京）說話，但我不排除將來這樣做。」

0843 白宮發明聲明指，美國總統拜登4月19日將與盟國舉行電話會議，討論烏克蘭危機，包括如何協調追究俄羅斯的責任。

另外，白宮新聞秘書普薩基說，拜登未有訪問烏克蘭首都基輔的計劃。

0837 4月19日凌晨，4枚俄羅斯火箭彈擊中西部城市利沃夫（Lviv），造成7人死亡，至少11人受傷。

0835 馬里烏波爾（Mariupol）市議會稱，約1,000名平民躲在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal）下方的地下避難所中，據知當中大多數是帶有孩子的婦女和長者。馬里烏波爾官員說，儘管有平民躲在下面，俄軍繼續砲擊鋼鐵廠。

0833 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯軍隊4月18日在烏東大部分地區展開新的進攻，這表明「頓巴斯之戰」現已開始。

0831 烏克蘭總統澤連斯基向歐盟駐烏克蘭代表團團長馬西卡斯（Matti Maasikas）遞交已填寫完、申請加入歐盟的問卷。

0757 聯合國秘書長發言人杜加里克稱，秘書長古特雷斯呼籲各方在烏克蘭立即停火，以組織人道主義走廊、撤離平民和提供醫療救助。杜加里克稱，古特雷斯對在被圍困的馬里烏波爾持續的可怕人道主義情況深感擔憂，提醒各方應採取一切必要措施，避免平民傷亡以及對居民區和民用基礎設施的任何破壞。

0615 俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米津採夫上將表示，過去24小時，俄方將12000餘名平民從烏克蘭和頓巴斯地區撤至俄羅斯境內，當中包括1715名兒童。

0525 美國國務院發言人普賴斯指中國可能會向俄羅斯提供援助，美國對此密切關注。他又警告若中國向俄羅斯提供武器，或幫助莫斯科規避制裁，將會遭到美國和盟友的「重擊」。

0415 俄羅斯國防部發言人科納申科夫對媒體表示，俄羅斯火箭軍和炮兵部隊癱瘓烏方軍事設施331處。

0220 美國財長耶倫本周將出席國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議，另外還有七國集團和二十國集團財金官員會議。據悉，會議期間耶倫將呼籲向俄羅斯加強施壓。另外，如果有關會議有俄羅斯官員參與，耶倫將不會出席。

0150 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將稱，俄羅斯空天部隊使用高精度導彈摧毀了烏克蘭利沃夫地區的一個後勤中心和從美國及歐洲國家運抵烏克蘭的大量外國武器。

科納申科夫補充，位於基輔州瓦西里基夫村的一個大型彈藥庫被摧毀。

0000 烏克蘭武裝部隊指揮部：俄羅斯的主要軍事目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。

部門稱看到了俄羅斯開始在烏克蘭東部發動新攻勢的跡象。

0000 俄軍4月18日對烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的炮擊造成3人死亡。市長提供的最新數據稱，在17日對該市的炮擊中，6死24傷。

哈爾科夫人口150萬，在俄羅斯攻勢開始時曾發生過數天的激烈戰鬥，但一直處於烏克蘭軍隊的控制之下。

0000 烏克蘭稱俄軍18日攻佔烏東盧甘斯克（Luhansk）小鎮克列緬納亞（Kreminna，暫譯）。

盧甘斯克州州長在社交媒體發文說，克列緬納亞在17日到18日「晚間受到猛攻，俄軍已進入這裏，帶着大量軍事裝備……我們的守軍已退到新地點」。

克列緬納亞戰前人口近2萬，距首府盧甘斯克130公里，是俄軍重要目標。

0000 烏克蘭國家安全局（SBU）4月18日發布影片，可見再度被軟禁的親俄政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）提出，要求俄烏總統拿他與馬里烏波爾（Mariupol）被圍困的烏軍及民眾作交換。俄羅斯方面亦有提出相應要求的影片公開。

在梅德韋丘克的影片發布前，俄羅斯國營電視台Rossia 24同日較早時發放兩片段，顯示兩名在馬里烏波爾投降後被捕、來自英國並自願到烏克蘭參軍的男子平納（Sean Pinner）及艾斯林（Aiden Aislin）。他們要求英國首相約翰遜（Boris Johnson）拿他們換取梅德韋丘克獲釋。

0000 烏克蘭西部大城利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，當地遭到多枚飛彈炮擊，已知6死11傷，其中包括一名兒童。烏克蘭利沃夫州州展科齊茨基（Maksym Kozytskyy）表示，俄羅斯發動4次飛彈襲擊，其中3次擊中軍事基礎設施，另一次則擊中當地一間輪胎店。CNN記者休托（Jim Sciutto）也在Twitter發佈現場照片，可看到遠處遭炮擊地區有滾滾濃煙升起。

0000 烏克蘭國防部發言人：馬里烏波爾的局勢極其艱難，但俄軍還沒有完全佔領它。

0000 俄羅斯總統普京：西方的制裁壓力是俄羅斯經濟的主要負面因素。他表示，西方試圖藉助制裁使銀行體系崩潰和出現貨物短缺情況，但均未得逞。

普京在關於社會經濟問題的會議上稱，「很明顯，需要一直留意經濟、勞動力市場的情況。正所謂，掌握動態，為相關業務的穩定進行和企業家的自信工作做出及時的決定。毫無疑問，到目前為止，政府和央行做得都很成功。」

圖為2022年4月18日，已在戰火中被摧毀的「全球最大飛機」安-225「夢想」運輸機（An-225 Mriya）殘骸，遺留在位於基輔外圍的霍斯托梅爾機場內，一名烏克蘭工兵在這裏搜尋可能存在的未爆彈。在2月底俄軍攻打烏克蘭之初，烏克蘭官員已指該架停泊於機場內、唯一一架的安-225「夢想」運輸機遭俄軍戰火波及。（AP）

回顧4月18日時局：