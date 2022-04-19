烏克蘭・持續更新｜俄軍被指在烏東發動新攻勢　目標拿下頓巴斯

俄烏戰事在4月19日踏入第55日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有逾2,000名平民喪生、傷者人數已逾2,800人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍自從宣布重新集結與調整後，戰事焦點已落在烏東與烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾。此外烏西大城利沃夫、該國第二大城哈爾科夫都有炮火。

・烏克蘭稱俄軍18日攻佔烏東盧甘斯克（Luhansk）小鎮克列緬納亞（Kreminna）。

・在烏軍無視俄方16日的最後通牒後，俄軍稱將「封閉」馬里烏波爾，CNN引市長顧問稱，市內的男性會被「過濾掉」。民眾市內出入將需持有俄方發出的通行證。

・俄羅斯16日向烏軍稱，17日早上離開及放下武器便可保命。但當地官員拒絕，烏軍亦繼續戰鬥。被視為戰事中「堡壘」的亞速鋼鐵廠仍有守軍繼續抵抗。俄軍對廠房炮擊持續。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾是談判的「紅線」，倘當地軍人被殲滅，所有和談將終止。

・疑似俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號，發生爆炸後傾側照片曝光，專家稱相片屬實的可信度挺高。

4月19日最新消息

0000 烏克蘭武裝部隊指揮部：俄羅斯的主要軍事目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。

部門稱看到了俄羅斯開始在烏克蘭東部發動新攻勢的跡象。

0000 俄軍4月18日對烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的炮擊造成3人死亡。市長提供的最新數據稱，在17日對該市的炮擊中，6人24傷。

哈爾科夫人口150萬，在俄羅斯攻勢開始時曾發生過數天的激烈戰鬥，但一直處於烏克蘭軍隊的控制之下。

0000 烏克蘭稱俄軍18日攻佔烏東盧甘斯克（Luhansk）小鎮克列緬納亞（Kreminna，暫譯）。

盧甘斯克州州長在社交媒體發文說，克列緬納亞在17日到18日「晚間受到猛攻，俄軍已進入這裏，帶着大量軍事裝備……我們的守軍已退到新地點」。

克列緬納亞戰前人口近2萬，距首府盧甘斯克130公里，是俄軍重要目標。

0000 烏克蘭國家安全局（SBU）4月18日發布影片，可見再度被軟禁的親俄政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）提出，要求俄烏總統拿他與馬里烏波爾（Mariupol）被圍困的烏軍及民眾作交換。俄羅斯方面亦有提出相應要求的影片公開。

在梅德韋丘克的影片發布前，俄羅斯國營電視台Rossia 24同日較早時發放兩片段，顯示兩名在馬里烏波爾投降後被捕、來自英國並自願到烏克蘭參軍的男子平納（Sean Pinner）及艾斯林（Aiden Aislin）。他們要求英國首相約翰遜（Boris Johnson）拿他們換取梅德韋丘克獲釋。

0000 烏克蘭西部大城利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，當地遭到多枚飛彈炮擊，已知6死11傷，其中包括一名兒童。烏克蘭利沃夫州州展科齊茨基（Maksym Kozytskyy）表示，俄羅斯發動4次飛彈襲擊，其中3次擊中軍事基礎設施，另一次則擊中當地一間輪胎店。CNN記者休托（Jim Sciutto）也在Twitter發佈現場照片，可看到遠處遭炮擊地區有滾滾濃煙升起。

0000 烏克蘭國防部發言人：馬里烏波爾的局勢極其艱難，但俄軍還沒有完全佔領它。

0000 俄羅斯總統普京：西方的制裁壓力是俄羅斯經濟的主要負面因素。他表示，西方試圖藉助制裁使銀行體系崩潰和出現貨物短缺情況，但均未得逞。

普京在關於社會經濟問題的會議上稱，「很明顯，需要一直留意經濟、勞動力市場的情況。正所謂，掌握動態，為相關業務的穩定進行和企業家的自信工作做出及時的決定。毫無疑問，到目前為止，政府和央行做得都很成功。」

圖為2022年4月18日，已在戰火中被摧毀的「全球最大飛機」安-225「夢想」運輸機（An-225 Mriya）殘骸，遺留在位於基輔外圍的霍斯托梅爾機場內，一名烏克蘭工兵在這裏搜尋可能存在的未爆彈。在2月底俄軍攻打烏克蘭之初，烏克蘭官員已指該架停泊於機場內、唯一一架的安-225「夢想」運輸機遭俄軍戰火波及。（AP）

回顧4月18日時局：