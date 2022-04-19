烏克蘭｜澤連斯基：俄軍正準備向東部　頓巴斯地區發動攻勢

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月18日表示，俄軍正準備向頓巴斯地區發動新一輪攻勢，呼籲西方國家提供更多武器支持。



據中國央視新聞4月19日報道，澤連斯基4月18日在每日例行視像講話中提到，俄軍在長時間準備後已經開始了對頓巴斯的進攻。俄軍大部分力量都集中在頓巴斯，但烏克蘭不會放棄抵抗。

在這之前，澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，烏克蘭將為頓巴斯而戰，不會為了結束與俄羅斯的戰爭就放棄烏克蘭東部領土。「如果俄羅斯能夠佔領頓巴斯，那就不能保證它不會再次試圖佔領基輔。我們希望解放我們的國家，拿回我們自己的東西。為了拿回自己的東西，我們能夠與俄羅斯對戰10年。我們可以走這條路」。

與此同時，澤連斯基強調，如果還有談判機會，那麼烏克蘭會談下去，但不接受俄羅斯的最後通牒。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月18日則指出，與俄羅斯談判期間，烏克蘭方面經常在就某個問題達成協議後又改變立場。

佩斯科夫披露，「特別軍事行動在繼續開展。總統普京（Vladimir Putin）不久前在（東方）航天發射場的時候說過，行動在按計劃進行。確實，與此同時也在會談進程框架下繼續進行專家級別接觸。我想重提一下總統說過的話：很遺憾，烏克蘭方面在已商定的問題上沒有展示出太多一貫性。當然，談判進程的進展情況不理想。」

俄羅斯國防部4月19日發布消息顯示，過去24小時，俄方不顧烏克蘭方面的阻撓，將12,000餘名平民從烏克蘭和頓巴斯危險地區撤至俄羅斯境內。