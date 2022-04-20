烏克蘭・持續更新｜聯合國呼籲停火4天　加拿大制裁普京女兒

俄烏戰事在4月20日踏入第56日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有2,104名平民喪生、傷者人數已逾2,862人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭官員指，俄軍開始轟炸位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

・俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄軍在烏克蘭正開始下一階段的特別軍事行動。

4月20日最新消息

0224 七國集團（G7）與北約和波蘭領袖舉行電話會議，日本計劃增加對烏克蘭的貸款；德國則研究加快向烏克蘭供應軍備。

0115 英國首相約翰遜（Boris Johnson）在國會談及最近訪問基輔一事，稱向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）承諾英國及盟友向烏克蘭提供武器捍衛自己，並指俄軍重整旗鼓，向頓巴斯（Donbas）地區發動新一輪攻勢，因此西方國家有迫切軍事援助烏克蘭。

0050 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲烏俄雙方在21至24日東正教復活節期間停戰，開放人道走廊，並指聯合國已準備向馬里烏波爾（Mariupol）、盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）及赫爾松（Kherson）運送人道物資，形容當地人道情況非常危急。

0000 繼英國、歐盟及美國之後，加拿大政府宣布制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名成年女兒卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）及瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova），另外亦有12人列入今次制裁名單。

4月19日 2330 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏俄兩國第五度交換戰俘，她指俄羅斯釋放60名烏克蘭士兵及16名平民，但沒有透露獲釋俄羅斯人數目。

圖為2022年4月18日在位於基輔外圍的霍斯托梅爾，地上有一部已被摧毀的俄軍直升機，一名烏克蘭工兵在這裏搜尋可能存在的未爆彈。（AP）

回顧4月19日時局：