烏克蘭・持續更新｜聯合國呼籲停火4天　美國擬再向烏提供8億軍援

俄烏戰事在4月20日踏入第56日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有2,104名平民喪生、傷者人數已逾2,862人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭官員指，俄軍開始轟炸位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

・俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄軍在烏克蘭正開始下一階段的特別軍事行動。

4月20日最新消息

0628 美國傳媒報道，拜登政府準備宣布再向烏克蘭提供8億美元軍事援助，華府曾於上週公布向烏克蘭提供同一金額的軍事支援，包括榴彈砲等裝備。

0625 澤連斯基發表每日講話，形容馬里烏波爾情況仍然嚴峻，而且戰況沒有太大變化，並批評俄軍阻撓在當地安排人道走廊協助民眾撤離。他指出數以萬計遭遷到俄羅斯控制地區的馬里烏波爾民眾的下場仍然不明。

澤連斯基同時提到，俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯（Dnipro）加強轟炸，而且攻擊針對住宅及平民，形容這些卑鄙行為令世代民眾都會視俄羅斯為邪惡至尊。

0525 拜登表示，自己以往曾多次到過烏克蘭，但未知將來會否訪問基輔。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）曾在18日指出，現時沒計劃安排拜登訪問烏克蘭，但正考慮國務卿布林肯（Antony Blinken）或防長奧斯汀（Lloyd Austin）出訪。

0510 美國國防部發言人柯比（John Kirby）在每日簡報會上稱，烏克蘭已經接收盟友提供額外軍事飛機及零件，增加當地戰機數目。

0440 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄軍加強在烏克蘭東及南部攻勢，令兩國難以重開和談。

0400 路透社報道，俄羅斯國防部提議在莫斯科時間4月20日下午開始於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠停火，但烏克蘭方面尚未回應。俄國亦指沒有烏克蘭士兵接受早前提出的投降呼籲。

0310 英國國防部公布最新情報分析，顯示俄軍在最近數小時加強轟炸東部頓巴斯地區，並指俄軍的攻勢受到烏克蘭部隊奮力抵抗及環境、物流及技術問題等拖累。

情報同時指出，俄羅斯在馬里烏波爾發動無差別攻擊，反映俄軍無法如願在短時間內奪取當地。

0300 美國國防部估計，俄羅斯喪失25%派往烏克蘭的兵力。

0224 七國集團（G7）與北約和波蘭領袖舉行電話會議，日本計劃增加對烏克蘭的貸款；德國則研究透過當地兵工業加快向烏克蘭供應軍備。

0115 英國首相約翰遜（Boris Johnson）在國會談及最近訪問基輔一事，稱向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）承諾英國及盟友向烏克蘭提供武器捍衛自己，並指俄軍重整旗鼓，向頓巴斯（Donbas）地區發動新一輪攻勢，因此西方國家有迫切軍事援助烏克蘭。

0050 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲烏俄雙方在21至24日東正教復活節期間停戰，開放人道走廊，並指聯合國已準備向馬里烏波爾（Mariupol）、盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）及赫爾松（Kherson）運送人道物資，形容當地人道情況非常危急。

0000 繼英國、歐盟及美國之後，加拿大政府宣布制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名成年女兒卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）及瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova），另外亦有12人列入今次制裁名單。

4月19日 2330 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏俄兩國第五度交換戰俘，她指俄羅斯釋放60名烏克蘭士兵及16名平民，但沒有透露獲釋俄羅斯人數目。

圖為2022年4月18日在位於基輔外圍的霍斯托梅爾，地上有一部已被摧毀的俄軍直升機，一名烏克蘭工兵在這裏搜尋可能存在的未爆彈。（AP）

回顧4月19日時局：