美國佛羅里達州法官裁定撤銷交通工具口罩令　司法部計劃上訴

美國司法部4月19日表示，準備就佛羅里達州一名聯邦法官撤銷交通工具口罩令的裁決上訴。



美國CNBC頻道報道，司法部的聲明指，當局與美國疾病控制和預防中心（CDC）不認同有關裁決，因此準備上訴，並指當局繼續認為CDC要求民眾在公共交通戴口罩的要求是有效執行國會賦予CDC的權力，以保障公眾健康。

聲明提到，佛羅里達州地方法院作出裁決前，CDC已經解釋在分析目前公眾健康情況時，該口罩令維持生效， 美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）亦延長有關命令至5月3日。

司法部認為，如果CDC經過分析後的結論指出有需要繼續維持口罩令，當局就會提出上訴。

佛羅里達州聯邦法官米澤勒（Kathryn Kimball Mizelle）在18日指出，CDC的強制措施超出法定權限，而且未能證明其決定的屬合理，也沒有遵循適當的規則制定程序，因為裁定有關措施違法。

美國運輸安全管理局之後表示會根據裁決，不會強制執行口罩令，而CDC則維持建議，鼓勵民眾在公共交通戴口罩。