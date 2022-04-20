烏克蘭外長：烏俄無法通過談判達成停戰

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）否認了俄烏通過外交談判達成停戰協議的可能性，他表示，俄烏衝突或將在戰場上決定。



中國央視4月20日引述烏克蘭媒體報道稱，烏克蘭外長庫列巴4月19日接受採訪時表示，俄烏衝突或將在戰場上決定，而不是在談判桌上，他強調這個問題不能通過外交談判來解決。

庫列巴17日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞部門採訪時曾表示，「馬里烏波爾可能是一條紅線」，又稱自從發生布查鎮（Buch）平民被殺事件後，與俄方談判已變得尤其困難。

庫列巴稱，「最近幾週，我們與俄羅斯外交官在外交部層面沒有真正的接觸」，「唯一的接觸層面是由各機構代表和議會成員組成的談判小組。他們繼續在專家層面進行磋商，但沒有進行高級別會談」。

庫列巴稱，馬里烏波爾的局勢可能是雙方談判道路上的一條「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也表示，如果俄方消滅馬里烏波爾的烏方守軍，談判將畫上句號。澤連斯基此前曾表示，無論如何談判都會繼續。

目前，留守馬里烏波爾的烏克蘭守軍仍在以亞速鋼鐵廠（Azovstal）為據點與俄軍展開鬥爭。