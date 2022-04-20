報告揭美國在全球部署網絡攻擊平台　中方敦促美方解釋

中方發表報告就美國政府對各國開展網絡攻擊發出預警，曝光美國政府在全球範圍部署網絡攻擊平台。中國外交部發言人汪文斌敦促美方作出解釋。



據中國《環球時報》4月19日報道，中國國家計算機病毒應急處理中心19日就美國政府對各國開展網絡攻擊發出預警並發布相關報告，曝光了美國政府專用的「輕量化」網絡武器，以及在全球範圍部署網絡攻擊平台，並在法國、德國、加拿大、土耳其、馬來西亞等設置多層跳板服務器和VPN通道。

4月20日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就上述報告詢問中方對此有何評論。汪文斌表示，中方對美國政府不負責任的惡意網絡活動表示嚴重關切，敦促美方作出解釋，並立即停止相關的惡意活動。

汪文斌指出，注意到中國國家計算機病毒應急處理中心此次發布的報告指出，現有國際網路骨幹網和世界各地的重要關鍵訊息基礎設施當中，只要包含美國公司提供的軟硬件，就極有可能被內嵌各類的後門程序，從而成為美國政府網絡攻擊的目標。

汪文斌稱，一段時間以來，美方以提升能力為由極力鼓動相關國家，特別是中國周邊國家同美開展網絡安全合作，甚至實施所謂的網絡軍事力量前沿部署。

汪文斌質問道，「這種合作是否會被美方惡意網絡活動洞開『後門』，是否會淪為美方鼓動地緣對抗的棋子？我們相信相關國家自有判斷。」