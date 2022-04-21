烏克蘭・持續更新｜ 歐洲議會主席訪烏　美英等國杯葛俄財長發言

俄烏戰事在4月21日踏入第57日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有2,104名平民喪生、傷者人數已逾2,862人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國難民署估計，自2月24日以來從烏克蘭逃難至其他國家的人數已升至超過500萬。

・烏克蘭官員指，俄軍開始轟炸位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

・俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄軍在烏克蘭正開始下一階段的特別軍事行動。

4月21日最新消息

0522 挪威宣布向烏克蘭捐出100套「西北風」（Mistral）防空導彈系統，指它是挪威海軍使用的非常有效武器，並相信可以為烏克蘭帶來極大幫助。

0405 澤連斯基與歐洲議會主席米歇爾會面後表示，馬里烏波爾的鋼鐵廠內有大約1000名平民被困，當中包括婦孺。他提出以俄羅斯戰俘交換當地居民，但遭莫斯科方面阻礙。

0312 央視報道，美國公布新一輪對俄羅斯的制裁，目標包括一間主要商業銀行Transkapitalbank及俄羅斯虛擬貨幣開發公司BitRiver，亦是首次有虛擬貨幣公司登上制裁名。另外，美國國務院並向635名俄羅斯公民實施簽證限制，其中3名公民為俄羅斯官員。

0241 二十國集團（G20）財長會議在華盛頓舉行，俄羅斯代表在發言期間，美、英、加、法財長離場杯葛。路透社引述兩名消息人士指，美國財長耶倫（Janet Yellen）向與會者表示，對有俄羅斯高官同場感到非常不滿。

0200 聯合國表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）要求分別與烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京會面，討論為烏克蘭帶來和平的迫切措施，以及根據聯合國憲章及國際法的多邊主義前途。

0150 頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，當局原本計劃安排大量巴士協助6000名馬里烏波爾（Mariupol）婦孺及長者撤離，但實際人數不如預期。當地傳媒指出，市內的撤離集合點遭受炮火轟炸，導致人道走廊無法運作。

0108 歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）突然訪問基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，後者感謝對方來訪，稱雙方討論加強制裁俄羅斯，以及增加對烏克蘭的國防及經濟援助。

0002 路透社報道，俄羅斯國防部聲稱試射新型的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈。

0000 全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）證實，禁止俄羅斯及白羅斯球手參與今屆溫布頓（Wimbledon）賽事，意味男單世界第二的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）、去屆女單賽事四強、世界排名第四的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），以及前一姐艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）等好手都沒法角逐這個在6月27日開始的網壇年度第三個大滿貫賽事。

今次是首次有賽會封殺俄羅斯及白羅斯選手參與精英賽事，而有消息曝光前，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評做法不當，並將運動員當成對俄羅斯政治偏見、敵對行動的受害者。

烏克蘭：圖為2022年4月19日，烏克蘭馬里烏波爾民眾經過一架被破壞的坦克前。（AP）

回顧4月20日時局：