烏克蘭・持續更新｜普京稱已拿下馬里烏波爾　但下令勿強攻鋼鐵廠

俄烏戰事在4月22日踏入第58日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國數據顯示，截至4月19日午夜，戰爭中已有2,224名平民喪生、傷者人數已逾2,897人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助。

・俄方表示，聯合國安理會5個常任理事國可以成為烏克蘭的安全擔保國，俄烏雙方開始就這一問題在談判中討論。

4月22日最新消息

1051 俄羅斯總統普京宣稱已「解放」儼如廢墟的烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol），下令對亞速鋼鐵廠內的烏軍改攻為困。廠內烏軍拒降，但已接近彈盡援絕。

烏克蘭總統澤連斯基在回應俄防長紹伊古言論時稱，馬里烏波爾絕大部份地方已為所俄軍控制，但烏軍仍死守其中一部份地方，且武器嚴重短缺。美國總統拜登則在宣布對烏軍援8億美元的時稱，尚無證據顯示當地已完全落入俄軍手中。

1047 塔斯社22日稱，所有G20國家領導人都已被邀請參加將在印尼舉行的G20峰會，包括俄羅斯總統普京。

二十國集團（G20）輪值主席國印尼財政部長英卓華21日表示被問及俄羅斯總統普京是否將出席（擬定於11月15日至16日）在印尼峇里島舉行的G20峰會時，英卓華回答稱，「我們已經發出了邀請。」她補充說，峰會的邀請已事先發出，「現在G20所有國家都收到了邀請。」

1033 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，即使獲得所需的重型武器，烏克蘭的抵抗仍將持續數月。

他在給《華爾街日報》撰寫的文章中寫道：「首先，我們需要重型武器……我知道這些武器可以從不同的國家快速供應。為此需要的只是意願……我們還需要對俄羅斯石油和天然氣實行全球全面禁運。我們需要對俄羅斯銀行系統和貿易的真正制裁。」

據列茲尼科夫稱，如果這樣做了，那麼俄羅斯「將在幾個月內離開烏克蘭」，否則，他認為，一切都將拖延很長時間。

0931 愛沙尼亞及拉脫維亞國會分別在4月21日通過聲明，稱俄羅斯在烏克蘭犯下種族滅絕罪行。其中愛沙尼亞指責俄軍針對烏克蘭平民進行包括謀殺、強迫失踪、監禁、酷刑、強姦和褻瀆屍體。

0745 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）表示已經記錄超過7600宗俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行的指控，並證實斯洛伐克的警察、司法及醫學專家已經抵達基輔，協助搜集證據。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）同日稱，美國的檢察官亦與韋涅季克托娃接觸，提供一切協助。

0723 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱會支持瑞典及芬蘭加入北約。

0706 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，一批烏克蘭士兵正於英國接受訓練，學習使用英國裝甲車。他亦指英軍於波蘭教導烏克蘭士兵使用防空飛彈。

0600 美洲國家組織（Organization of American States）以25票贊成、0票反對、8票棄權及1票缺席，通過暫停俄羅斯在組織內的常任觀察國身份。

0515 俄羅斯拒絕接受在東正教復活節停火的協議，指這不是真誠要求，而且為烏克蘭爭取時間提升軍力。澤連斯基則表示仍然對停火協議保持希望。

0445 世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，根據推算，俄羅斯入侵烏克蘭以來所造成的破壞，可能需要600億美元重建，而且金額將進一步上升。烏克蘭總統澤連斯基在世銀會議上指出，基輔方面或需要每月獲得70億美元援助，以彌補戰火導致的經濟損失。

0407 美國國防部指，烏克蘭軍方仍然控制馬里烏波爾，認為俄羅斯總統普京與防長紹伊古會面並聲稱「解放」當地的片段是不實的政治宣傳。

0300 烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）訪問華盛頓，與美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面，他表示烏克蘭民眾感受到來自拜登及美國的支持，並稱鄰近主要戰區的烏克蘭民眾面對糧食、食水及電力供應不足問題，因此亟需外界援助。

什梅加爾指烏克蘭現在需要不同類型援助，包括協助流離失所民眾及難民、清除地雷等問題，稱希望得到資金、技術等支援。

0220 烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受當地傳媒訪問，被問到烏克蘭會否攻擊克里米亞連接俄羅斯本土的刻赤（Kerch）大橋，以阻礙俄軍補給時，稱「如果有能力就早已做到」，但表示如果有可能就一定會做，不過他沒有透露現時是否有這個能力。

0120 英媒引述西方國家官員指，俄羅斯總統普京仍有可能在烏克蘭戰事中勝出，控制烏克蘭東部頓巴斯地區，並興建橋樑連接克里米亞半島。該名官員提到，烏克蘭局勢的最壞情況是俄軍再次向基輔發動攻勢，但認為俄羅斯出兵烏克蘭仍是一個戰略錯誤，除了令俄軍損失慘重外，亦改變歐洲的安全體制。

0103 烏克蘭總統澤連斯基接受俄羅斯獨立傳媒Mediazona訪問，稱自己準備可以到全球任何地方訪問，但現在並非適當時機，而且完全不會考慮到莫斯科。他指出，如果情況有變，而且俄羅斯政權更迭，一切都變得有可能，並認為莫斯科方面入侵烏克蘭是一個重大錯誤決定。

0031 馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）指，俄軍在市內街頭收集民眾遺體，再運到附近村落的亂葬崗埋葬，企圖毀滅戰爭罪行證據。他估計市內有大約2萬人喪生，並否認俄羅斯聲稱已經「解放」當地的說法。

0000 俄羅斯外交部宣布制裁29名美國公民，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等。另外莫斯科亦制裁61名加拿大公民。

回顧4月21日時局：