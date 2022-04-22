烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：不會到莫斯科與普京會面

俄烏戰事在4月22日踏入第58日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國數據顯示，截至4月19日午夜，戰爭中已有2,224名平民喪生、傷者人數已逾2,897人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助。

・俄方表示，聯合國安理會5個常任理事國可以成為烏克蘭的安全擔保國，俄烏雙方開始就這一問題在談判中討論。

4月22日最新消息

0120 路透社引述西方國家官員指，俄羅斯總統普京仍有可能在烏克蘭戰事中勝出，控制烏克蘭東部頓巴斯地區，並興建橋樑連接克里米亞半島。該名官員提到，烏克蘭局勢的最壞情況是俄軍再次向基輔發動攻勢，但認為俄羅斯出兵烏克蘭仍是一個戰略錯誤，除了令俄軍損失慘重外，亦改變歐洲的安全體制。

0103 烏克蘭總統澤連斯基接受俄羅斯獨立傳媒Mediazona訪問，稱自己準備可以到全球任何地方訪問，但現在並非適當時機，而且完全不會考慮到莫斯科。他指出，如果情況有變，而且俄羅斯政權更迭，一切都變得有可能，並認為莫斯科方面入侵烏克蘭是一個重大錯誤決定。

0031 馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）指，俄軍在市內街頭收集民眾遺體，再運到附近村落的亂葬崗埋葬，企圖毀滅戰爭罪行證據。他估計市內有大約2萬人喪生，並否認俄羅斯聲稱已經「解放」當地的說法。

0000 俄羅斯外交部宣布制裁29名美國公民，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等。另外莫斯科亦制裁61名加拿大公民。

回顧4月21日時局：