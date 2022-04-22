紀念我的職場知音與好友——吳迪

16日上午收到你離開的消息，頓時不知道做什麼，一直在家待到下午出門，只想出去走走。這一天北京晴，但下午三四點鐘的陽光，泛黃，刺眼，夾雜大街上的聲音，令人煩躁。這一天，什麼也不想做，也沒去健身房。直到晚上，才願意和一兩位老同事朋友們提及此事。這幾日，也一直想通過文字紀念過去六年共事時光，想和你聊的太多了。希望在此能通過這種記錄將美好記憶永久保存下來。

疫情改變了很多。真的。這是我首次深切感受到疫情帶來的改變。如果沒有這場疫情，你可能不會困在香港。你或許早已和遠在加拿大、至少三年未見的爸爸媽媽團聚，或許在北京和大家享受精釀美食，或許繼續你之前沒有走完的西北河西走廊之旅。

我離開老團隊後，你一直和我保持聯繫，說好回京後聚餐。你出事的兩天前，你還幫我解答有關加拿大網紅移民的問題。3月，我們還討論沙利文的最新講話。我們也多次討論香港疫情，你看問題總是看到積極一面，樂觀，我叮囑你不能大意，畢竟香港生活區密，不可大意。再往前翻看，就看到你2月祝福我生日的資訊，真的很難受。翻看了微信聊天記錄，很多工作生活中的瞬間令人淚目。

第一次和你去新加坡和韓國出差，那也是我第一次出國，所以你對我及大家都非常照顧，找酒店、路線導航、採訪、購買生活必需品，你總是能夠計劃得當，避免耽誤既定安排。這兩次出差期間，我們見證了朝韓文金會、美韓特金會。那是我們作為記者見證和感受歷史性一幕的時刻。尤其是韓國那次出差，當金正恩邀請文在寅邁過軍事分界線的那一刻，我們以及新聞中心的外媒同僚都自發鼓掌，那種震撼與感動，至今難忘。你我都能感受到作為記者、作為媒體從業人員，應該要承擔的社會角色與歷史使命，反戰、反對恐怖主義、愛好和平，是最基本的原則。這聽起來似乎有點假大空，但這就是我們那個時刻的真實感受。你和我以及我們整個北京香港團隊都能體會到這一點。能夠和你有此共事經歷，是我一生難忘的回憶。

我第一次去香港出差，也是你帶着我，過海關辦理各種手續。到香港住地，你優先讓我住大一點的房間。而你自己選了相對小一些的上下鋪房間。在港生活的半個月，我們聊過很多，公司、事業、家庭、家鄉以及夢想。香港工作之餘，你也經常請大家吃飯，嘗試香港本土不同風味美食。讓我印象深刻的一次，是我提出請你和大家吃飯，你開玩笑說「那會讓老黃破產」，這句玩笑背後充滿體貼和關懷，因為你知道我實際的經濟狀況。我真的很慚愧。我回饋的方式，就是回京後和你多聚，或者說最恰當的回饋方式，是在工作上更多地配合和支援你。這符合我的性格。尤其在你擔任管理者角色以後，更是如此。你也多次讓我幫你多留意工作上的一些問題，尤其是美國方面的議題，這對我來說我已經是一種職場知音與好友應該做的。

你我亦師亦友。過去有人說我們是競爭關係，我並不這樣看，never！我們經常討論國際議題，有很多趨同的視角，有的時候我也能預測到你的觀點。你縱覽整個國際時局，批判性的思維視角，總能彌補我的不足。你總能謙虛、熱情地向我詢問美國方面的議題細節。其實，你也懂，只不過，你更希望在頭腦風暴和思維碰撞中得出更好的角度。你經常在老闆面前提及我，突顯我的角色。每當老闆在你面前提及我，或者誇我文章的時候，你總能第一時間告訴我，以此鼓勵我。我能體會到你幾次那句「老闆又誇你了」背後的喜悅與真誠。你也經常將國際關係領域的朋友介紹給我認識。我們有很多共通語言。

我不怎麼喝酒，而你喜歡喝啤酒，以酒會友，但這絲毫不影響我們的友誼。你請客吃飯，總會考慮我的飲食習慣。我平時因為健身，不多吃烤串和喝酒，尤其是晚上，所以你有幾次邀請大家聚餐，我缺席了。想來，真後悔啊。我喜歡勸說更多同事去健身，帶他們去感受一下，我也一直想習慣性地帶你去健身房轉轉，開玩笑說減減重，不能太「圓」，但你平時沒時間，或者太易出汗，所以一直沒去。你更喜歡游泳。說起來，你經常香港出差，辦的北京游泳卡真的浪費了。便宜那個游泳會所了。

迪啊，你有自己的工作計劃、人生規劃，等着你去實現。你說過回京後一定要聚，你說過還要去我們大西北，大新疆旅遊。但你就這樣猝然離開，老黃不甘心啊。