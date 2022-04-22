歐洲被指成俄烏衝突最大輸家　中國外交部回應

歐洲被指成俄烏衝突最大輸家，中國外交部發言人趙立堅在回應時質問道，「誰在隔岸觀火、遞刀拱火、趁機漁利？」



據英媒報道，歐盟委員會經濟事務委員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）4月21日表示，俄烏衝突爆發後，大宗商品價格飆升，將通脹推至新高，貿易聯繫的中斷加劇了供應鏈的壓力，消費者的信心也顯著下降，歐洲經濟遭受了重大而深遠的影響。

真蒂洛尼在華盛頓的彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）發表講話時表示，烏克蘭戰爭對歐洲帶來的代價將取決於戰爭持續多長時間，但對烏克蘭的經濟和物質支持，對難民的援助，以及對歐盟經濟應對能源價格高企和生產中斷的持續支持，將使歐盟2022年的預算赤字至少佔GDP的0.6%。

4月22日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者就真蒂洛尼上述言論提問，有評論認為，制裁使歐洲首當其衝，歐洲正在成為俄烏危機的最大輸家。發言人對此有何評論？

趙立堅表示，俄烏衝突發生以來，歐洲不得不承受衝突的直接後果，難民、能源、經濟等多重危機紛至沓來。

他解釋說，聯合國難民署4月20日表示，目前已有超過500萬烏克蘭人湧入歐洲鄰國，造成了前所未有的難民危機。

受對俄大規模製裁的影響，歐洲多項經濟指標惡化。歐盟統計數據顯示，歐元區3月通脹率打破歷史紀錄，飆升至7.4%，有些國家的通脹率甚至高達15.6%。

金融市場上，3月初，歐洲遭遇有史以來最大單周資金外流，股市大跌，歐元大幅貶值，大量歐洲避險資金流向了美國。

趙立堅指出，作為烏克蘭問題始作俑者和最大推手，美國人道主義口號喊得震天響，但整個3月只有12名烏克蘭難民入境美國。

據美國媒體報道，至今仍有數千名烏克蘭難民滯留在美國和墨西哥邊境，不少難民還被美國拘留。

俄烏衝突爆發以來，美國軍工巨頭股價漲幅驚人。截至4月21日，洛歇馬丁（Lockheed Martin）股價上漲25.6%，諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）股價上漲24%。

趙立堅質問道，「俄烏衝突爆發近兩個月，誰在隔岸觀火、遞刀拱火，甚至以所謂離岸平衡趁機漁利，相信大家都看得清清楚楚。」