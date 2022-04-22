特朗普受訪被揭憤而離場　雙方互爆內幕　Piers Morgan被指炒作

美國前總統特朗普（Donald Trump）接受英國名嘴Piers Morgan訪問，訪問的預告片於4月20日發布。預告片顯示，特朗普疑似在受訪期間憤而離場。但他否認此事，並指對方刻意透過剪輯影片來誤導觀眾，以製造話題。



Piers Morgan訪問特朗普的影片，將在英國電視頻道Talk TV播出。預告片顯示，Piers Morgan問了特朗普一些尖銳問題後，特朗普疑似生氣地拂袖而去，並吩咐攝影團隊關閉攝影機和燈光。

特朗普：圖為2022年4月20日的影片截圖，影片是英國電視頻道Talk TV公布的訪問預告片，顯示美國前總統特朗普正接受英國名嘴Piers Morgan訪問。（YouTube@TalkTV）

特朗普團隊批評有人用具誤導性的手法來剪輯預告片。發言人布多維奇（Tayor Budowich）表示：「這是一個失敗的電視主持人嘗試利用特朗普來重振事業的可悲舉動。」

特朗普：有人欺騙我

在預告片中，特朗普亦曾指這個訪問「很有欺騙成份的」。布多維奇說，因為他們本來以為訪問時間只會是20分鐘，但Piers Morgan不斷問問題，令訪問長逾1小時。

特朗普21日在Telegarm發聲明指，當他的20分鐘訪問時間已被延長1小時的時候，Piers Morgan希望令這件事看起來像是他在訪問期間離開。

特朗普：圖為2010年11月10日，英國名嘴Piers Morgan（右）與特朗普（左）在美國紐約市出席活動。（Getty）

特朗普說：「好消息是，訪問過程已被我們錄下來，這可令Piers Morgan保持誠實。」

特朗普不滿訪問超時

特朗普團隊公開一段長逾7分鐘的錄音，顯示團隊在訪問接近尾聲時提醒Piers Morgan指，他們已超時，因此希望結束訪問。惟Piers Morgan仍繼續問特朗普約5條問題，然後才結束。

他最後說：「這是一次很好的採訪。」特朗普回答說：「是的。」特朗普此後才要求關閉攝影機和燈光。

Piers Morgan：圖為2022年1月16日，英國名嘴Piers Morgan步出英國廣播公司位於倫敦的大樓。（Getty）

Piers Morgan被指不誠實

根據錄音，特朗普當日因訪問超時而批評Piers Morgan「不真實」和「不誠實」，但對方不以為然。Piers Morgan回應道：「是嗎？ 我很誠實的。」

特朗普對Piers Morgan說：「我不認為你是真實的，我覺得（和你相比）我在大部份方面都是一個更誠實的人。」

Piers Morgan反對特朗普的指控，他21日接受英國獨立電視公司（ITV）訪問時指，攝影團隊沒用具誤導性的手法來剪輯預告片。他指預告片準確地反映訪問當日發生的事，在訪問開始前，特朗普因一件事而非常生氣、不能釋懷。