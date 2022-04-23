烏克蘭・持續更新｜聯合國秘書長下週晤普京　將訪烏克蘭

俄烏戰事在4月23日踏入第59日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國數據顯示，截至4月21日午夜，戰爭中已有2,435名平民喪生、傷者人數2,946人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助。當中包括首度曝光的鳳凰幽靈無人機。

・俄羅斯首次說明，第二階段軍事行動是「全面控制」頓巴斯及烏克蘭南部。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。國防部22日稱，廠內的烏軍和外國僱傭兵，已被牢牢封鎖在廠內。

・外媒透過衛星圖像分析，發現在馬里烏波爾市內村莊一些地方，出現懷疑大型的亂葬崗，相信是俄軍用以埋葬死亡的平民及士兵。

4月23日最新消息

1507 西班牙總理桑切斯21日與丹麥總理弗雷澤里克森一同訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。桑切斯宣布，西班牙迄今最大規模軍援，包括200噸彈藥和40部軍車，已在送往烏克蘭途中。

桑切斯在與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）聯合召開的記者會上強調，這是西班牙自俄羅斯入侵烏克蘭以來，提供給烏克蘭的最大規模軍事援助，超過迄今抵烏軍援量2倍以上。

桑切斯稱，這批最新軍援包括200噸彈藥以及西班牙製造的30輛軍用貨車和10輛輕型軍用車，已由隸屬於西班牙陸軍的運輸船「伊莎貝爾號」（Ysabel）運送。

1503 俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）導彈巡洋艦14日發生爆炸沉沒，烏克蘭方面稱它是發射導彈將之擊沉於黑海，傳聞數十人死亡。

俄塔社證實，莫斯科號事件中有1人死亡、27人失蹤，另外396名官兵被疏散到附近船隻，並被送往克里米亞的瓦斯托波爾（Sevastopol）。這是俄軍首度公布莫斯科號傷亡人數。

1442 俄國防部22日稱，俄軍擊中了頓涅茨克及哈爾科夫地區數十個目標。塔斯社引述國防部同日宣布，拿下哈爾科夫地區一個大型軍火庫。

1130 聯合國秘書長古特雷斯將於26日前往莫斯科與普京會面，並與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行工作會議，並在結束後前往烏克蘭，與總統澤連斯基進行會談。

0837 烏克蘭地方官員指出，在馬里烏波爾發現的懷疑亂葬崗，可能埋由近9000具遺體，指責俄軍犯下戰爭罪行並企圖掩飾。有外媒透過衛星圖像發現，在馬里烏波爾一個村莊出現相信是大型亂葬崗的地點。

0734 烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）與美國國務卿布林肯在華盛頓會面，前者表示烏克蘭需要武器、彈藥、經濟援助及加入歐洲前景等措施，並加強對俄羅斯的制裁，以帶領烏克蘭成功在這場戰爭中獲勝。

0700 國際游泳總會（FINA）宣布，俄羅斯泳手雷洛夫（Evgeny Rylov）在3月出席支持入侵烏克蘭的集會，並穿上象徵支持戰爭的「Z」字樣服裝，因此決定將這位東京奧運雙金泳將停賽九個月。

0628 澤連斯基表示，俄羅斯入侵烏克蘭只是一個開始，並提到俄羅斯中部軍區代理司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）的言論，警告其他國家之後會成為莫斯科的目標。

0613 烏克蘭副總理韋列舒克稱，馬里烏波爾或於23日開放人道走廊。另外總統澤連斯基表示，盟友終於運送烏克蘭方面要求的武器，稱這批軍備可以協助保護數以萬計的民眾。

0610 烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）引述總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）的消息，烏克蘭與夥伴國家將於一週內完成關於基輪方面安全保障的談判。

他指出安全保障會有不同形式的安排，對烏克蘭而言，武器供應、建立禁飛區、軍事磋商以及用於快速購買更多軍火武器的資金都很重要。

0602 馬里烏波爾市政府表示，根據衛星圖片顯示，當地東部一個村莊阱發現一個相信是大型亂葬崗，估計有過千名市民遭埋葬。

0551 歐盟委員會指，歐洲企業在支付俄羅斯石油時，如果表明根據原有合約內容以歐元及美元結算，之後再轉換成盧布，將不會被視為違反歐盟制裁內容。

0503 荷蘭阿姆斯特丹貿易銀行（Amsterdam Trade Bank，ATB）遭當地法院宣布破產，該銀行是俄羅斯最大民營商業銀行的阿爾法銀行（Alfa Bank）的子公司，後者遭到英美制裁，導致ATB出現經營，因此申請破產。

0446 塔斯社報道，俄羅斯國防部指早前沉沒的黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）上有1名船員死亡，另外有27人失蹤，其餘396名船員獲救。

0300 美國國防部表示，預計會有超過20個國家代表在26日於德國參與烏克蘭問題會議，當日亦正值聯合國秘書長古特雷斯在莫斯科與普京會面。國防部發言人柯比（John Kirby）指德國的會面邀請大約40個國家參與，當中包括非北約成員國，他亦淡化會面達成長遠軍事援助烏克蘭的可能。

0247 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）接受英國廣播公司（BBC）訪問，指只有聯合國協助，才可以成功安排馬里烏波爾數以萬計平民撤離，但她同時認為，聯合國似乎只者觀察情況而沒有任何實際行動。

0210 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，計劃在未來48小時分別與普京及澤連斯基通話，嘗試安排兩人到伊斯坦堡（Istanbul）舉行和談。

0112 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）接受天空新聞訪問，指團隊正處理近8000宗俄軍的戰爭罪行個案，當中包括集體處決、性侵及強行將當地兒童送到俄羅斯。她指這些情況都是普京預先籌劃的策略，目的是恐嚇不肯投降城鎮的民眾。

0026 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會於26日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，兩人首次面對面會談，討論烏克蘭局勢。另外古特雷斯亦會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行工作會議。

聯合國的聲明提到，古特雷斯可能在未來數天到烏克蘭，與總統澤連斯基見面。

0000 俄衛網4月22日稱俄羅斯民意調查機構全俄社會輿論研究中心進行的民調結果顯示，80.7%受訪俄羅斯人對普京信任，78.4%受訪的俄羅斯公民對他的施政表示滿意。

0000 法國總統馬克龍警告稱，如果歐洲對俄羅斯天然氣實施禁運，明年冬天將面臨嚴重後果。

0000 德國總理朔爾茨22日接受媒體訪問時再次強調了德國在烏克蘭衝突中的立場。他表示，面對目前的局勢，需要冷靜的頭腦和深思熟慮的決定，德國對整個歐洲的和平與安全負有責任。朔爾茨再次呼籲實現停火。

他認為，對俄羅斯實施天然氣禁運並不會結束戰爭：「我們希望避免一場劇烈的經濟危機，避免數以百萬計的工作崗位流失和工廠永遠無法復產，這將對我們國家乃至整個歐洲造成嚴重後果，而且還會衝擊烏克蘭重建的資金來源。」

0000 俄羅斯聯邦國防控制中心負責人米津采夫上將表示，俄會隨時啟動「靜默狀態」，以便烏克蘭官兵和平民撤離位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

0000 美國國防部發言人柯比（John Kirby）：美國方面不認為頓巴斯「主權」已經更換。他稱不得不懷疑普京關於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的說法。

0000 據日本放送協會（NHK）22日報道，日本外務大臣林芳正25日與韓國候任總統尹錫悅派遣的代表團舉行會談。雙方將圍繞日韓關係及如何應對朝鮮局勢等問題交換意見。

0000 俄衛網：俄羅斯民意調查機構全俄社會輿論研究中心進行的民調結果顯示，80.7%的俄羅斯人對普京表示信任，78.4%的俄公民對他的施政表示滿意。

0000 IMF：對於歐洲經濟體而言，最令人擔憂的風險是來自俄羅斯的能源供應突然停止，這將導致重大的產出損失。

0000 國際原子能機構總幹事將率領專家組下週訪問切爾諾貝爾核電站。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：基輔的聲明表明，烏克蘭對與俄羅斯談判不感興趣。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：烏克蘭沒有對俄羅斯的外交提議作出回應。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：莫斯科不會就烏克蘭的安全保障問題與任何人進行談判。

0000 消息人士：當俄羅斯官員開始發言時，G7官員和其他官員退出了世界銀行發展委員會會議。

0000 歐盟高級官員：我們可能會看到俄羅斯在烏克蘭東部和沿海地區的行動加劇。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯和烏克蘭之間的談判進展緩慢。

拉夫羅夫稱，每天都聽到烏克蘭代表的聲明，暗示他們不需要這些談判，他們已經認命了。拉夫羅夫認為，這個現象很奇怪。

另一方面，俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基在社交媒體確認，俄羅斯和烏克蘭代表團的負責人在22日進行了幾次長談。

0000 據俄羅斯總統網站4月22日公布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行了通話。

普京稱他與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性取決於俄烏會談的具體結果。他指基輔在會談中的態度不一致，沒做好準備尋找雙方都能接受的解決方案。

回顧4月22日時局：