烏克蘭・持續更新｜聯合國秘書長下週與普京會面　或會順道訪烏

俄烏戰事在4月23日踏入第59日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國數據顯示，截至4月21日午夜，戰爭中已有2,435名平民喪生、傷者人數2,946人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助。當中包括首度曝光的鳳凰幽靈無人機。

・俄羅斯首次說明，第二階段軍事行動是「全面控制」頓巴斯及烏克蘭南部。

・對於烏南戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）是否已完全落入俄軍手中，俄美仍在爭拗。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。俄軍已將廠內餘下烏軍圍困。

4月23日最新消息

0026 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會於25日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，兩人首次面對面會談，討論烏克蘭局勢。另外古特雷斯亦會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行工作會議。

聯合國的聲明提到，古特雷斯可能在未來數天到烏克蘭，與總統澤連斯基見面。

0000 俄衛網4月22日稱俄羅斯民意調查機構全俄社會輿論研究中心進行的民調結果顯示，80.7%受訪俄羅斯人對普京信任，78.4%受訪的俄羅斯公民對他的施政表示滿意。

0000 法國總統馬克龍警告稱，如果歐洲對俄羅斯天然氣實施禁運，明年冬天將面臨嚴重後果。

0000 德國總理朔爾茨22日接受媒體訪問時再次強調了德國在烏克蘭衝突中的立場。他表示，面對目前的局勢，需要冷靜的頭腦和深思熟慮的決定，德國對整個歐洲的和平與安全負有責任。朔爾茨再次呼籲實現停火。

他認為，對俄羅斯實施天然氣禁運並不會結束戰爭：「我們希望避免一場劇烈的經濟危機，避免數以百萬計的工作崗位流失和工廠永遠無法復產，這將對我們國家乃至整個歐洲造成嚴重後果，而且還會衝擊烏克蘭重建的資金來源。」

0000 俄羅斯聯邦國防控制中心負責人米津采夫上將表示，俄會隨時啟動「靜默狀態」，以便烏克蘭官兵和平民撤離位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

0000 美國國防部發言人柯比（John Kirby）：美國方面不認為頓巴斯「主權」已經更換。他稱不得不懷疑普京關於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的說法。

0000 據日本放送協會（NHK）22日報道，日本外務大臣林芳正25日與韓國候任總統尹錫悅派遣的代表團舉行會談。雙方將圍繞日韓關係及如何應對朝鮮局勢等問題交換意見。

0000 俄衛網：俄羅斯民意調查機構全俄社會輿論研究中心進行的民調結果顯示，80.7%的俄羅斯人對普京表示信任，78.4%的俄公民對他的施政表示滿意。

0000 IMF：對於歐洲經濟體而言，最令人擔憂的風險是來自俄羅斯的能源供應突然停止，這將導致重大的產出損失。

0000 國際原子能機構總幹事將率領專家組下週訪問切爾諾貝爾核電站。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：基輔的聲明表明，烏克蘭對與俄羅斯談判不感興趣。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：烏克蘭沒有對俄羅斯的外交提議作出回應。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫：莫斯科不會就烏克蘭的安全保障問題與任何人進行談判。

0000 消息人士：當俄羅斯官員開始發言時，G7官員和其他官員退出了世界銀行發展委員會會議。

0000 歐盟高級官員：我們可能會看到俄羅斯在烏克蘭東部和沿海地區的行動加劇。

0000 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯和烏克蘭之間的談判進展緩慢。

拉夫羅夫稱，每天都聽到烏克蘭代表的聲明，暗示他們不需要這些談判，他們已經認命了。拉夫羅夫認為，這個現象很奇怪。

另一方面，俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基在社交媒體確認，俄羅斯和烏克蘭代表團的負責人在22日進行了幾次長談。

0000 據俄羅斯總統網站4月22日公布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行了通話。

普京稱他與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性取決於俄烏會談的具體結果。他指基輔在會談中的態度不一致，沒做好準備尋找雙方都能接受的解決方案。

回顧4月22日時局：