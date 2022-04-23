法國大選｜第二輪投票在即　馬克龍與馬林勒龐趁最後機會拉票

法國總統大選第二輪投票在即，競逐連任的馬克龍（Emmanuel Macron）及極右陣營對手馬林勒龐（Marine Le Pen）趁最後機會拉票，爭取游離選民支持。



第二輪投票即將在4月24日舉行，在22日馬克龍前往南部一個城鎮舉行集會。馬克龍表示現時的民意調查不一定反映現實，他以特朗普（Donald Trump）勝選及英國脫歐為例，稱結果讓人在第二天早上起來後大感錯愕。

馬克龍又形這次次投票是對國家未來的一次公投，批評馬林娜勒龐威脅自由，試圖分裂法國並破壞歐盟的想法。

圖為4月22日，極右國民陣線總統候選人馬林勒龐前往法或北部城鎮埃塔普勒拉票。（AP）

馬林勒龐則前往北部拉票，她以「選擇法國還是馬克龍」，批評馬克龍的管治令國民生活負擔加重，又批評馬克龍的退休金改革不公義。

根據最新民意調查，馬克龍預料可取得約55%至57%選票，領先馬林娜勒龐約10%，不過投票率預料只約7成。兩人均不獲左翼選民支持，已有反對兩人的選民表明會投白票或不投票，分析認為他們的最終取向可能會左右大選結果。