中國外交部：美國將「家法」包裝成國際規則　必遭反對

中國外交部發言人趙立堅4月22日主持例行記者會。有記者提問：美國國務院發言人普萊斯昨天在回答記者提問時稱，美將繼續維護以規則為基礎的國際體系，以及俄中等一些國家試圖挑戰甚至摧毀的各種其他體系。中方對此有何評論？



發言人趙立堅表示，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國同世界大多數國家一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。如果說有哪個國家正在試圖挑戰和摧毀當前的國際規則、國際體系，那正是美國自己。

趙立堅問道：「試問，當美方在沒有聯合國安理會授權的情況下，悍然轟炸南斯拉夫，入侵伊拉克、敘利亞的時候，遵循的是哪套國際規則？當美無視俄羅斯安全關切，高調推動北約五輪東擴，加劇地區局勢緊張的時候，維護的是什麼國際體系？當美方在俄烏衝突爆發後，消極詆毀對話和談，想方設法拱火澆油的時候，遵循的又是哪套國際規則？當美方不顧世界經濟復甦困境，持續升級單邊制裁，陷歐洲和世界於危機的時候，維護的又是什麼國際體系？」

趙立堅指出，美國張口閉口規則秩序，實際是把「家法幫規」包裝成國際規則，將美國主導、服務美國的秩序強加給國際社會。這種霸權秩序和強權規則必將受到秉持正義立場國家的反對。