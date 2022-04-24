中國首次提出全球安全倡議　王毅：守護世界和平安寧

中國務委員兼外交部長王毅4月24日發表題為《落實全球安全倡議，守護世界和平安寧》的文章，闡述中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上提出的全球安全倡議。



根據外交部網站，以下為王毅24日在《人民日報》發表的全文：

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，給人類提出必須嚴肅對待的挑戰。面對這樣一個關乎世界和平發展的關鍵時刻，習近平在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上發表題為《攜手迎接挑戰，合作開創未來》的主旨演講，首次提出全球安全倡議。這一重大倡議明確回答「世界需要什麼樣的安全理念、各國怎樣實現共同安全」的時代課題，充分彰顯習近平心繫世界和平發展事業的國際主義情懷和大國領袖風範，為彌補人類和平赤字貢獻中國智慧，為應對國際安全挑戰提供中國方案。

一、深刻領會全球安全倡議的現實意義和時代價值

這一重大倡議的提出，回應了國際社會維護世界和平、防止衝突戰爭的迫切需要。當前，人類還未走出疫情陰霾，烏克蘭危機硝煙又起，各種傳統和非傳統安全威脅層出不窮，和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰。習近平主席指出，和平是人民的永恆期望。人類歷史一再證明，沒有和平，發展就是無源之水；沒有安全，繁榮就是無本之木。全球安全倡議直面世界之變，回答時代之問，在堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀基礎上，進一步推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，為消弭國際衝突根源、實現世界長治久安提供新方向。

這一重大倡議的提出，順應了世界各國堅持多邊主義、維護國際團結的共同追求。當今世界正前所未有地面臨分裂的危險。一些國家固守冷戰對抗的陳舊思維，熱衷於搞排他性「小圈子」「小集團」，藉多邊之名行單邊之實，借規則之名行「雙標」之實，借民主之名行霸權之實，嚴重破壞國際安全秩序，加劇全球安全治理赤字。習近平明確指出，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰。全球安全倡議植根於真正多邊主義理念，呼籲世界各國遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄零和博弈、陣營對抗過時觀念，倡導以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，以團結精神適應深刻調整的國際格局，為進一步完善全球安全治理提供新思路。

這一重大倡議的提出，響應了各國人民共克時艱、攜手開創疫後美好世界的普遍願望。當前，全球經濟復甦依然乏力，通脹壓力持續上升，金融、貿易、能源、糧食、產業鏈供應鍊等各種危機接踵而至。少數國家大肆出台單邊制裁和「長臂管轄」，執意打造「小院高牆」「平行體系」，泛化國家安全概念、對別國經濟科技發展進行打壓遏制，進一步加劇了世界各國，特別是發展中國家的民生困難。習近平指出，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。全球安全倡議與習近平主席去年提出的全球發展倡議相互呼應、相輔相成，呼應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，在國際社會尋求最大公約數、畫出最大同心圓，為各國促民生、謀發展提供了新支撐。

「小院高牆」「平行體系」，泛化國家安全概念、對別國經濟科技發展進行打壓遏制，進一步加劇了世界各國特別是發展中國家的民生困難。習近平指，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。全球安全倡議與習近平主席去年提出的全球發展倡議相互呼應、相輔相成，呼應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，在國際社會尋求最大公約數、畫出最大同心圓，為各國促民生、謀發展提供了新支撐。

二、準確把握全球安全倡議的邏輯體係與理論創新

全球安全倡議體系完整，內涵豐富，是習近平外交思想在國際安全領域的重要應用成果，更是對西方地緣政治安全理論的揚棄超越。倡議以「六個堅持」為核心要義，即堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全等。「六個堅持」彼此聯繫，相互呼應，既有頂層設計的宏觀思維，又有解決實際問題的方法路徑，是辯證統一的有機整體。

堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，是有效維護世界和平安寧的理念指引。習近平主席2014年在亞信上海峰會首次提出新安全觀以來，贏得了國際社會普遍認同和廣泛支持，已經成為世界消弭安全赤字、破解安全難題的「金鑰匙」。在百年變局與世紀疫情交織疊加、戰火陰雲籠罩的今天，新安全觀的意義更加突顯，將進一步推動鑄劍為犁、安危與共的和平合作理念深植人心，對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路越走越寬。

堅持尊重各國主權、領土完整，是有效維護世界和平安寧的基本前提。主權原則是現代國際關係準則的基石。國家不分大小、強弱、貧富都是國際社會的平等一員，各國內政不容干涉，主權和尊嚴必須得到尊重，自主選擇社會制度和發展道路的權利必須得到維護。歷史反覆告誡我們，唯我獨尊、以強凌弱是動蕩之因，叢林法則、強權邏輯是戰亂之源。面對劇烈變化的世界，我們要反對霸權侵犯主權，堅持主權獨立平等，推動各國權利平等、機會平等、規則平等。

堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，是有效維護世界和平安寧的根本遵循。聯合國憲章宗旨和原則，承載着世界人民對兩次世界大戰慘痛歷史教訓的深刻反思，凝結了人類實現集體安全、永久和平的製度設計。習近平主席指出，當今世界發生的各種對抗和不公，不是因為聯合國憲章宗旨和原則過時了，而恰恰是由於這些宗旨和原則未能得到有效履行。在百年變局和世紀疫情下，我們必須踐行真正的多邊主義，堅決摒棄單邊主義和一切形式的偽多邊主義，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對一切未經聯合國授權、與聯合國憲章精神相違背的家法幫規。

堅持重視各國合理安全關切，是有效維護世界和平安寧的重要原則。人類是不可分割的安全共同體。一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全也不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的安全利益都是彼此平等的，也是相互依賴的。任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決，不應被長期忽視和系統性侵犯。應對全球安全挑戰的長久之道在於秉持安全不可分割原則，重視彼此合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構，從而實現普遍安全、共同安全。

堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，是有效維護世界和平安寧的必由之路。國際實踐充分顯示，戰爭和制裁都不是解決爭端的根本之道，只有對話協商才是化解分歧的最有效途徑。國際社會應旗幟鮮明支持一切有利於和平解決危機的努力，反對任何勢力藉機煽風拱火、阻撓破壞和談，各方共同致力於降溫滅火、維穩勸和，鼓勵衝突各方談起來、談下去，以對話建互信，以對話解紛爭，以對話促安全。

堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，是有效維護世界和平安寧的應有之義。在經濟全球化深入發展的今天，安全的內涵和外延更加豐富，時空和領域更加寬廣，呈現出更加突出的聯動性、跨國性、多樣性，需要安全思維不斷創新，安全合作與時俱進。面對地區爭端、恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等錯綜複雜的國際安全威脅，世界上沒有哪個國家能獨善其身，也不應讓任何國家成為世界孤島，各國必須同舟共濟、攜手應對，才能變壓力為動力、化危機為生機。

中國外交：圖為3月7日，中國務委員兼外交部長王毅在北京人民大會堂出席視像記者會，就中國外交政策和對外關係回答中外記者提問。（中國外交部）

三、傳承弘揚全球安全倡議所植根的成功實踐和寶貴經驗

全球安全倡議植根於新中國獨立自主的和平外交政策與實踐，來源於獨具中國特色的外交傳統與智慧。長期以來，作為負責任大國，中國始終高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，為維護全球和平與安全作出了積極貢獻，樹立了大國典範。

中國始終堅持和平發展理念，堅定做世界和平的建設者。新中國成立以來，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵略過別國一寸土地，從來不搞代理人戰爭，不參加或組建任何軍事集團，是全世界在和平與安全問題上紀錄最好的大國。目前，中國依然是世界上唯一一個將「堅持和平發展道路」載入憲法的國家，也是五個核武器國家中唯一承諾不首先使用核武器的國家。無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，始終做守護人類和平安寧的中堅力量。

中國始終堅持履行國際責任，堅定做國際秩序的維護者。中國是第一個在聯合國憲章上簽字的創始會員國，始終堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，歷來主張尊重各國的主權和領土完整，是迄今安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家和聯合國第二大維和攤款國。積極參與國際軍控、裁軍和防擴散進程，已簽署或加入包括《不擴散核武器條約》《武器貿易條約》在內20多個多邊軍控、裁軍和防擴散條約，反對軍備競賽，維護全球戰略穩定。合作應對各種非傳統安全挑戰，向國際社會提供超過21億劑疫苗，為彌合「免疫鴻溝」作出積極努力。宣布「雙碳」目標，為應對氣候變化作出中國貢獻。發起《全球數據安全倡議》，為全球數字治理提供中國方案。

中國始終堅持對話協商方式，堅定做熱點問題的斡旋者。中國堅定站在和平對話一邊、站在公道正義一邊，積極探索中國特色熱點問題解決之道。在烏克蘭問題上，中國立足是非曲直，恪守客觀公正，積極勸和促談，得到國際社會尤其是廣大發展中國家的高度肯定。在中東問題上，中國先後提出解決巴勒斯坦問題的四點主張、促進中東和平穩定五點倡議，支持中東國家和人民團結協作解決自身安全問題，獨立自主探索自身發展道路。在伊朗核問題上，中國積極推動伊核全面協議恢復履約談判，維護國際核不擴散體系。在朝鮮半島核問題上，中國堅持並行推進半島和平機制和半島無核化進程，均衡解決各方合理關切。在阿富汗問題上，中國主動開展國際協調，提供人道主義援助，為阿局勢平穩過渡發揮建設性作用。

四、全面落實全球安全倡議的重大主張和政策目標

思想引領方向，行動成就未來。中國是全球安全倡議的提出者，更是落實這一重大倡議的行動派。我們願同國際社會一道，讓習近平主席提出的全球安全倡議落地生根、開花結果，讓世界變得更加和平、更加安全、更加繁榮。

堅定維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。多邊機構是踐行多邊主義的主要平台，也是維護多邊主義的基本框架。要毫不動搖維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，反對以意識形態劃線煽動對抗分裂，反對搞拉幫結派的「小圈子」，反對打着所謂「規則」的旗號破壞國際秩序，反對將世界拖入「新冷戰」的陰雲下。

始終堅持勸和促談大方向，共同探索熱點問題的政治解決之道。要加強國家間戰略溝通，增進安全互信，化解矛盾，管控分歧，消除危機產生的根源。積極探索國家間合作，擴大安全利益匯合點，構建兼顧各方訴求、包容各方利益的國際和區域安全格局。大國對國際和地區熱點問題解決負有特殊重要責任，要堅持公道，鼓勵對話，根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，做和平的「穩定器」而非衝突的「鼓風機」。

統籌應對傳統和非傳統領域安全威脅，共同完善全球安全治理體系。面對多樣化的安全威脅，各國應團結合作而非單打獨鬥。要進一步加強國際團結抗疫，完善全球公共衛生治理，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，形成應對疫情的強大合力。要攜手應對恐怖主義這一人類的共同敵人，推進構建公平、合作、共贏的國際核安全體系，推動完善深海、極地、外空、互聯網等新疆域治理規則，踐行共商共建共享的全球治理觀，防範化解安全困境。

兼顧發展與安全，共同促進世界經濟強勁復甦。更加聚焦發展主題，積極改善民生，縮小貧富差距，消除發展鴻溝，促進全球平衡、協調、包容髮展。堅持建設開放型世界經濟，加強政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，堅決反對脫鈎、斷供，推動全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。積極落實全球發展倡議，將發展置於全球宏觀政策突出位置，深化發展戰略對接，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，以可持續發展促進可持續安全。

努力搭建地區安全新架構，共同維護亞洲和平穩定。亞洲是世界的和平穩定錨、增長動力源、合作新高地，應當建立與經濟基礎相適應的安全新架構。要根據亞洲國家發展程度、社會制度、文化價值觀的多樣性，兼顧各方訴求、包容各方利益，打造相互尊重、開放共融的亞洲安全模式。堅決反對借「印太」戰略分裂地區、製造「新冷戰」，反對借軍事同盟拼湊「亞太版北約」。堅定維護東盟在地區架構中的中心地位，弘揚和平共處五項原則和「萬隆精神」，深化區域和次區域安全合作，走出一條共建共享共贏的亞洲安全之路。

乘歷史大勢而上，走人間正道致遠。中國願同世界上所有愛好和平、致力發展的國家和人民攜手同行，落實好習近平主席提出的全球安全倡議，開闢出邁向持久和平和普遍安全的康莊大道，匯聚起構建人類命運共同體的強大合力，讓和平的薪火代代相傳，讓平安的鐘聲響徹人間。