日本北海道觀光船海難　出事時船頭傾斜30度　尋回十人但全部罹難

日本放送考協會（NHK）4月24日消息，一艘載有26人的觀光船23日在日本北海道知床半島附近出事，在通報船身進水下沉並求救後失去聯絡。日本海上保安廳發布最新聲明稱，現場海域發現的10人已全部遇難。目前，搜救活動正在持續。



一艘在北海道知床半島近海海域航行的觀光船4月23日下午向日本海上保安廳求救，稱船身已進水。

日本海上保安廳消息稱，23日下午1時15分左右，在知床半島近海海域航行的KAZU 1號觀光船利用無線及電話方式求救，稱：「船頭進水，已開始下沉，引擎無法使用。」

觀光船在14時左右向航運公司報告稱「船頭已經出現30度左右的傾斜」，之後它便失去聯絡。

圖為觀光船公司在官網上有關出事船隻的簡介。

出事時觀光船上載有24名乘客，包括2名兒童。此外還有1名船長和1名船員。航運公司向海上保安廳報告稱，乘客和工作人員全部有穿救生衣。

海上保安廳及接到災害救援派遣請求的航空自衛隊已經派遣巡視船和飛機，在事發現場的斜裡町近海海域進行搜救。

海上保安廳第1管區海上保安本部稱，截至24日上午11時，陸續在知床岬海角等現場附近海域發現了9名被認為是觀光船上的人員，9人已經獲救，但至少有7人處於昏厥狀態，已被送院救治。