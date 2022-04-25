烏克蘭・持續更新｜布林肯已抵達基輔與澤連斯基會面

俄烏戰事在4月25日踏入第61日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾與敖德薩也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月21日午夜，戰爭中已有2,435名平民喪生、傷者人數2,946人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱，美卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間周日訪美，他將與他們會面。不過美國白宮未確認有關安排。

・24日是東正教復活節，烏克蘭呼籲俄軍停火未果。烏克蘭稱俄軍繼續猛攻馬里烏波爾（Mariupol）的亞速鋼鐵廠。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。烏克蘭稱俄軍繼續炮轟鋼鐵廠恢復空襲。烏總統澤連斯基稱有信心打勝仗。

・俄羅斯稱第二階段軍事行動是「全面控制」頓巴斯及烏南。俄軍將領稱要開通通往摩爾多瓦的另一條路，外界憂戰火或蔓延。這個小國內部的複雜情勢也再度成為焦點。

4月25日最新消息

0635 烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀已經到達首都基輔，並與總統澤連斯基會面，雙方討論烏克蘭要求提供更多武器以擊退俄羅斯入侵。

0625 烏克蘭總理什米加爾表示，烏克蘭政府正在與美國和一些西方國家進行談判，商議有關利用被凍結的俄羅斯資產事宜。什米加爾指這是重要的國際問題，目的是尋找利用俄羅斯被凍結資產的解決方案，以此援助烏克蘭重建工作

0415 烏克蘭方面向俄羅斯提出，於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠附近進行談判。

0255 俄羅斯代理總領事斯拉夫金稱，俄羅斯駐紐約總領館因於烏克蘭的行動遭到報復，有人威脅要投擲燃燒彈和放炸彈。

0149 烏克蘭總統澤連斯基在Twitter表示曾與土耳其總統埃爾多安通電話，討論現時局勢包括必須立即撤離馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠內平民，埃爾多安表示願意盡可能提供協助。

0005 聯合國稱，逃出烏克蘭的民眾已接近520萬人。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱希望在與布林肯及奧斯汀會面時能獲得美國供應重型武器，但重申呼籲與俄羅斯總統普京（又譯作普丁）會面以結束戰爭。

0000 烏克蘭總統澤連斯基不滿聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）26日先訪俄後訪烏。

0000 烏總統澤連斯基稱，他會在當地時間周日與美卿布林肯及國防部長奧斯汀會面。

0000 烏克蘭民兵組織包括亞速營（Azov Battalion）副司令發表復活節講話，稱俄軍仍在炮擊馬里烏波爾，突顯平民以及被圍困烏軍所需。他對俄軍的行為表示譴責。

回顧4月24日時局：