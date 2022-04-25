烏克蘭・持續更新｜5火車站連環受襲　俄軍或從赫爾松向北進攻

俄烏戰事在4月25日踏入第61日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾與敖德薩也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月21日午夜，戰爭中已有2,435名平民喪生、傷者人數2,946人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱，美卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間周日訪美，他將與他們會面。美國白宮已確認有關安排。

・24日是東正教復活節，烏克蘭呼籲俄軍停火未果。烏克蘭稱俄軍繼續猛攻馬里烏波爾（Mariupol）的亞速鋼鐵廠。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。烏克蘭稱俄軍繼續炮轟鋼鐵廠恢復空襲。烏總統澤連斯基稱有信心打勝仗。

4月25日最新消息

2258 俄軍在持續攻擊他們包圍的亞速鋼鐵廠。當地是烏軍在馬里烏波爾最後的「堡壘」。烏克蘭副總理稱，雙方未有達人道走廊達成一致意見。廠內仍有數以百計烏軍及平民藏身其中。

2257 國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）簽署協議，加入烏克蘭、波蘭和立陶宛聯合成立的調查隊，協助調查有關俄軍被指在烏克蘭犯下暴行的指控。

2251 位於赫爾松（Kherson）以北、扎波羅熱（Zaporizhzhia）以西的城市克里維里赫（Kryvyi Rih），該地區軍事負責人稱，南線俄軍有向北進攻趨勢，開始加強防禦。

美國有線新聞網絡（CNN）稱，克里維里赫軍事負責人Oleksandr Vilkul24日在電視談話中提到，在赫爾松地區周邊的俄軍可能正在組織新一波攻勢，未來數日可能會開始朝當地進攻。

扎波羅熱對於急欲逃離馬里烏波爾及烏南俄控地區的人來說，是關鍵的一站。

2246 烏克蘭中部和西部5個火車站連環受襲，多人傷亡。有鐵路公司在一個小時內兩度遇襲。

2202 俄軍最新主要攻目標是烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），烏軍稱留意到部署在赫爾松附近的俄軍正加強補給，為新一輪進攻作準備，烏軍已在協助民眾撤離，並準備迎戰。

烏克蘭南方作戰司令部聲稱，在赫爾松附近的村落，發現一輛懸掛烏克蘭國旗的戰車對郊區的居眾開火，相信是俄軍企圖插贓嫁禍，製造烏軍向平民施襲的假象。

2115 俄羅斯宣布對德國實行反制，驅逐40名外交官。

2043 美國務院批准對烏克蘭出售價值1.65億美元的彈藥。

1951 俄羅斯國防部25日表示，馬里烏波爾的俄軍和頓涅茨克武裝在莫斯科時間25日下午2時（香港時間同日晚上7時）停止戰鬥，讓可能處於亞速鋼鐵廠內的平民撤出。烏克蘭方面稱這不可信。

1828 據國際文傳電訊社援引俄羅斯副外長稱，俄羅斯認為德涅斯特河外地區沒有危險，希望和平解決那裏的局勢。俄稱沒有看到德涅斯特河沿岸衝突升級的風險。

俄羅斯外交部表示，應在尊重摩爾多瓦領土完整和地區地位的同時解決德涅斯特河沿岸衝突。

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1248 美國對基輔將提供額外3.22億美元援助。

0820 烏克蘭總統澤連斯基祝賀法國總統馬克龍再次當選。他在帖文中，形容馬克龍為「真正的朋友」，並感謝法國自俄羅斯入侵以來對烏克蘭的支持。他寫道：「我相信，我們正在一起朝着新的共同勝利前進。」

0635 烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀已經到達首都基輔，並與總統澤連斯基會面，雙方討論烏克蘭要求提供更多武器以擊退俄羅斯入侵。

0625 烏克蘭總理什米加爾表示，烏克蘭政府正在與美國和一些西方國家進行談判，商議有關利用被凍結的俄羅斯資產事宜。什米加爾指這是重要的國際問題，目的是尋找利用俄羅斯被凍結資產的解決方案，以此援助烏克蘭重建工作

0415 烏克蘭方面向俄羅斯提出，於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠附近進行談判。

0255 俄羅斯代理總領事斯拉夫金稱，俄羅斯駐紐約總領館因於烏克蘭的行動遭到報復，有人威脅要投擲燃燒彈和放炸彈。

0149 烏克蘭總統澤連斯基在Twitter表示曾與土耳其總統埃爾多安通電話，討論現時局勢包括必須立即撤離馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠內平民，埃爾多安表示願意盡可能提供協助。

0005 聯合國稱，逃出烏克蘭的民眾已接近520萬人。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱希望在與布林肯及奧斯汀會面時能獲得美國供應重型武器，但重申呼籲與俄羅斯總統普京（又譯作普丁）會面以結束戰爭。

0000 烏克蘭總統澤連斯基不滿聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）26日先訪俄後訪烏。

0000 烏總統澤連斯基稱，他會在當地時間周日與美卿布林肯及國防部長奧斯汀會面。

0000 烏克蘭民兵組織包括亞速營（Azov Battalion）副司令發表復活節講話，稱俄軍仍在炮擊馬里烏波爾，突顯平民以及被圍困烏軍所需。他對俄軍的行為表示譴責。

回顧4月24日時局：