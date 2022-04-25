日本119歲全球最年長人瑞田中力子逝世　曾稱目標是健康活到120歲

日媒4月25日稱、居於福岡的「全世界最長壽人瑞」田中力子4月19日下午去世，享嵩壽119歲。家人迄今未公開她的死因。



田中力子1903年1月2日出生，她全家有8兄弟姊妹，她排行第七。她1922年結婚，之後生下4個小孩，領養1個小孩，目前她有5個孫兒，8個曾孫。

田中力子生於明治36年，也就是1903年，同年大事有萊特兄弟第一部飛機試飛成功，隔年日俄戰爭爆發，她丈夫及兒子都參軍。之後她一個人養家，將所有孩子拉拔長大。

她見證了明治、大正、昭和、平成4個時代，更迎來她人生中第5個年號「令和」，同時於2019年3月9日獲得健力士世界紀錄認可，正式認證為目前在世的全球最高齡老人，她在接受證書的儀式上開心流涕。

當時她被問及迄今為止最令她開心的事情，她答稱「就是現在」。原來她早在100歲時，已希望可以成為全球最老的人，已夢想成真。

她2005年住進護老院，據福岡養老院的工作人員稱，儘管碳酸飲料會導致鈣離子流失，但田中力子非常喜歡喝可樂和朱古力，每天都至少會喝3罐。

她雖然年紀大，但仍然非常醒目，她通常每天早上6時起床，然後喜歡學習數學。她的興趣更是與其他老人一起玩黑白棋。

她曾在2021年東京奧運舉行時，擔任傳遞聖火的火炬手。