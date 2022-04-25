韓軍：朝鮮開始閱兵　可能展示新型武器

法媒4月25日引述韓國軍方消息稱，朝鮮已開始舉行人民革命軍（抗日游擊隊）建軍90周年閱兵式一事。韓聯社同日晚上稱，朝鮮或在今晚舉行閱兵式。



韓媒4月25日稱，關於朝鮮未照計劃於25日凌晨閱兵式一事，韓國統一部25日稱密切關注相關動向。

韓聯社25日引述統一部代理發言人車德哲（譯音）在記者會上稱，韓國政府注意到朝媒當天沒有報道有關閱兵式的消息，正同相關機構保持溝通，密切關注相關動向。

車德哲稱從過去的情況來看，朝鮮並非每年都在固定的時間段閱兵。朝鮮舉行閱兵後，通常會在次日通過包括《勞動新聞》的媒體進行報道，並轉播現場錄影畫面。

韓聯社稱朝鮮本準備25日舉行大規模深夜閱兵式，紀念朝鮮人民革命軍建軍90周年紀念日。對於平壤沒有舉行閱兵式的原因，韓國統一部以涉及國防軍事機密為由沒有回答。

統一部稱，自國務委員會委員長金正恩執政以來，朝鮮分別在2020年10月10日勞動黨建黨75周年、2021年9月9日建政73周年紀念日兩次舉行「零時閱兵式」，並於當天上午通過媒體發布相關消息，下午進行錄影轉播。倘加上2021年1月14日晚舉行的紀念朝鮮勞動黨第八次代表大會閱兵式，朝鮮近十多年間共舉行3次夜間或凌晨閱兵。

高超音速導彈亮相？

朝中社1月6日報道，平壤方面5日試射高超音速飛彈，並準確擊中目標。有聲音猜測，朝鮮可能在是次閱兵展示包括它的新武器。預計朝鮮多款新武器體系將在本次閱兵式上亮相。

朝鮮：圖為2022年3月24日，朝鮮試射火星17型洲際彈道導彈。（AP）

在截至目前的預演中，朝鮮已出動250多台軍事裝備，其中包括朝方聲稱新研發的高超音速飛彈「火星-8」、洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」、潛射彈道飛彈（SLBM）等武器。

韓方消息還稱，朝鮮在平壤大同江上修建了兩座「浮橋」，將舉辦閱兵式的金日成廣場和江對岸的主體思想塔廣場連接起來。

朝鮮在舉辦閱兵式時設置「大同江浮橋」尚屬首次，有分析認為，參閱士兵和武器裝備將通過浮橋進入金日成廣場。

此外，金日成廣場內還規劃出樂團表演區，並設置了大型銀幕。

韓聯社指出，這將是朝鮮自國務委員會委員長金正恩執政以來首次在人民革命軍建軍紀念日舉辦閱兵式，引人注目。