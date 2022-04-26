烏克蘭・持續更新｜俄羅斯外長︰烏克蘭局勢將以簽署條約結束

俄烏戰事在4月26日踏入第62日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）與赫爾松（Kherson）也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月24日午夜，戰爭中已有2,665名平民喪生、傷者人數3,053人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美卿布林肯及國防部長奧斯汀當地時間24日訪烏，與烏克蘭總統澤連斯基會面以示支持。華府承諾3.22億美元的軍事援助，美國務院亦批准對烏出售總值1.65億美元的彈藥。

・俄羅斯就美國軍援烏克蘭表示不滿，稱華府此舉是「火上澆油」。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。當地是烏軍在馬里烏波爾最後的「堡壘」。

鋼鐵廠是歐洲其中一個大型工廠、佔地10平方公里，它的地下是一個充滿房間和隧道的網絡。現時數百人，包括平民在它的庇護站躲避。

・烏克蘭中部及西部多處被炮擊，有烏軍地區軍事負責人稱，俄羅斯兵鋒轉向赫爾松。

4月26日最新消息

0748 俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，與任何使用武裝力量的情況一樣，當前烏克蘭局勢將以簽署條約結束，但條約內容將取決於軍事行動的實際情況。俄方不準備放棄特別軍事行動開始時提出的要求，同時也在採取最嚴格的措施儘量減少對平民造成的傷害。

0715 英國國際貿易部發聲明，禁止向俄羅斯出口可能用於打擊烏克蘭的技術和商品，其中可能包括攔截和監視設備，但聲明中沒有指出任何具體的設備和技術。

0618俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米津採夫上將表示，過去24小時，俄方從烏克蘭和頓涅茨克、盧甘斯克人民共和國危險地區向俄羅斯境內疏散了9285人，包括733名兒童。

0556 波蘭總理莫拉維茨基表示，華沙已將坦克移交給烏克蘭。

0455 白宮表示，拜登提名有25年外交官經驗的布林克出任駐烏克蘭大使，她現時是美國駐斯洛伐克大使。

0357 成功連任的法國總統馬克龍與美國總統拜登通電話，談及包括俄烏戰爭在內的多項全球議題。

0253 俄國防部發言人科納申科夫少將表示，俄空天軍25日當天使用高精確導彈癱瘓了烏方軍事設施27處。

0135 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯和烏克蘭的談判小組還都存在，談判進程沒有結束。「各方談判團隊都在，已經組建起來，曾數次舉行線下見面和視頻會晤，進程還沒有結束。至於其它形式，我目前沒有消息。」

0000 俄軍在持續攻擊他們包圍的亞速鋼鐵廠。當地是烏軍在馬里烏波爾最後的「堡壘」。烏克蘭副總理稱，雙方未有達人道走廊達成一致意見。廠內仍有數以百計烏軍及平民藏身其中。

0000 國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）簽署協議，加入烏克蘭、波蘭和立陶宛聯合成立的調查隊，協助調查有關俄軍被指在烏克蘭犯下暴行的指控。

0000 位於赫爾松以北、扎波羅熱（Zaporizhzhia）以西的城市克里維里赫（Kryvyi Rih），該地區軍事負責人稱，南線俄軍有向北進攻趨勢，開始加強防禦。

美國有線新聞網絡（CNN）稱，克里維里赫軍事負責人Oleksandr Vilkul24日在電視談話中提到，在赫爾松地區周邊的俄軍可能正在組織新一波攻勢，未來數日可能會開始朝當地進攻。

扎波羅熱對於急欲逃離馬里烏波爾及烏南俄控地區的人來說，是關鍵的一站。

0000 烏克蘭中部和西部5個火車站連環受襲，多人傷亡。有鐵路公司在一個小時內兩度遇襲。

0000 俄軍最新主要攻目標是烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），烏軍稱留意到部署在赫爾松附近的俄軍正加強補給，為新一輪進攻作準備，烏軍已在協助民眾撤離，並準備迎戰。

烏克蘭南方作戰司令部聲稱，在赫爾松附近的村落，發現一輛懸掛烏克蘭國旗的戰車對郊區的居眾開火，相信是俄軍企圖插贓嫁禍，製造烏軍向平民施襲的假象。

回顧4月25日時局：