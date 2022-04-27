烏克蘭・持續更新｜俄羅斯同意與紅十字會協調撤離阿速鋼鐵廠民眾

俄烏戰事在4月27日踏入第63日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）與赫爾松（Kherson）也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月25日午夜，戰爭中已有2,729名平民喪生、傷者人數3,111人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國秘書長古特雷斯抵達莫斯科，與俄外長拉夫羅夫會面。拉夫羅夫指，如果烏克蘭「依然我行我素」的話，兩國談判很可能不會有結果。

・美國防部長奧斯汀26日稱，俄羅斯對烏入侵以及所犯下的暴行是無可辯解的。

・德國會將對烏提供「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）。

4月27日最新消息

0228 聯合國發表聲明，指普京原則上同意與聯合國及國際紅十字會（International Committee of the Red Cross）協調，安排馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的民眾撤離。

0218 俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）向當地傳媒稱，預計烏克蘭可能在戰後分裂為多個小國。

0212 美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）表示，俄羅斯經常濫用安理會上的否決權，導致安理會的作用及聲譽受損，因此認為有需要改變使用否決權的方式。

0124 波蘭傳媒報道，俄羅斯暫停向波蘭出口天然氣供應。華沙方面指當地已經有足夠天然氣儲備及供應來源，以保障當地安全，但當局沒證實有關報道是否屬實。

0108 日本首相岸田文雄與烏克蘭總統澤連斯基通話大約40分鐘，岸田承諾日本會向烏克蘭盡快提供食物及醫藥用品。共同社引述一名日本官員指，東京方面會提供15噸人道物資，包括罐頭麵包和魚等食物。

0100 瑞士政府否決向德國出口當地製造的獵豹防空坦克所使用彈藥，稱國家的中立地位不容許出口武器到戰爭地區。

0051 普京與到訪的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面，稱俄羅斯對和談仍持開放態度。

0020 聯合國指俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月以來，已經有520萬名烏克蘭難民到外國避難，並估計到東歐國家在今年底會收容830萬名烏克蘭難民。

0000 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）既然是發動戰爭的人，他就要作出結束戰爭的決定，為局勢降溫及重返談判桌。

奧斯汀批評俄羅斯入侵烏克蘭的決定不公，而他與盟友於德國舉行烏克蘭局勢會議後亦指，盟友會每月舉行定期會議，討論烏克蘭的戰爭策略，並強調在援助烏克蘭問題上，大家已沒有多餘時間可以浪費。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月24日，烏東頓涅茨克地區的烏軍軍醫運送傷兵。（AP）

回顧4月26日時局：