烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：俄羅斯無權以核武恐嚇世界

俄烏戰事在4月27日踏入第63日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）與赫爾松（Kherson）也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月25日午夜，戰爭中已有2,729名平民喪生、傷者人數3,111人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國秘書長古特雷斯抵達莫斯科，與俄外長拉夫羅夫會面。拉夫羅夫指，如果烏克蘭「依然我行我素」的話，兩國談判很可能不會有結果。

・美國防部長奧斯汀26日稱，俄羅斯對烏入侵以及所犯下的暴行是無可辯解的。

・德國會將對烏提供「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）。

4月27日最新消息

0720 美國國務院發言人普賴斯認為俄羅斯外長拉夫羅夫「世界不應低估發生核戰爭可能」的言論極之不負責任，形容言論反映俄羅斯企圖為烏克蘭戰爭失利轉移視線，但強調華府會持續密切留意俄羅斯的一舉一動，美國暫時不會改變其核態勢。

0710 澤連斯基批評俄軍佔領切爾諾貝爾核電廠時，無視輻射威脅，肆意搜掠和破壞廠內多個部分，包括系統控制中心及實驗室待。他認為這些情況可以見到，俄羅斯根本沒權將能源發展為核武，亦不可以核武恐嚇全球。

0704 4月26日正值切爾諾貝爾核災難36週年，格羅西到當地視察後表示，IAEA已經向烏克蘭提供首批設備，包括監察輻射裝置，並指該組織安全監察員與烏克蘭方面密切合作，留意核電廠及附近地區的輻射水平，而且會視乎情況，繼續派員到當地。

0620 烏克蘭總統澤連斯基與到訪的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）舉行聯合記者會時表示，認為俄羅斯有特工部署在德涅斯特河沿岸地區，目的是引起區內局勢不穩。他表示已經與摩爾多亞總統桑杜（Maia Sandu）及羅馬尼亞總理丘克（Nicolae Ciucă）討論此事。

澤連斯基指，烏克蘭知道俄軍在德涅斯特河沿岸地區駐紮多年，並持續維持於準備狀態，但他強調了解這批俄軍的實力，烏克蘭部隊不會畏懼對方，而且隨時準備應對任何情況。

0600 英國首相約翰遜（Boris Johnson）受訪時指，不認為普京會在烏克蘭使用核武。

0514 聯合國秘書長古特雷斯表示，對烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）內的「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」（Transnistria）發生的襲擊事件感到憂慮，他呼籲各方停止任何可能令局勢升溫的言論或行為。

「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」在1992年自稱從摩爾多瓦獨立，惟至今沒有任何國家承認。該地區立場親俄，而俄羅斯則在當地部署1500名「維和部隊」，外界憂慮這批俄軍可能從西面入侵烏克蘭。

0415 保加利亞政府指，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）會於27日停止向當地供應天然氣。索菲亞方面指，政府已經採取措施，確保有替代供應，並呼籲民眾無需限制使用量。

0413 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國駐烏克蘭使館人員已經由波蘭前往烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），為華府恢復在烏克蘭的外交服務邁進一步。

0228 聯合國發表聲明，指普京原則上同意與聯合國及國際紅十字會（International Committee of the Red Cross）協調，安排馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的民眾撤離。

0218 俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）向當地傳媒稱，預計烏克蘭可能在戰後分裂為多個小國。

0212 美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）表示，俄羅斯經常濫用安理會上的否決權，導致安理會的作用及聲譽受損，因此認為有需要改變使用否決權的方式。

0124 波蘭傳媒報道，俄羅斯暫停向波蘭出口天然氣供應。華沙方面指當地已經有足夠天然氣儲備及供應來源，以保障當地安全，但當局沒證實有關報道是否屬實。

0108 日本首相岸田文雄與烏克蘭總統澤連斯基通話大約40分鐘，岸田承諾日本會向烏克蘭盡快提供食物及醫藥用品。共同社引述一名日本官員指，東京方面會提供15噸人道物資，包括罐頭麵包和魚等食物。

0100 瑞士政府否決向德國出口當地製造的獵豹防空坦克所使用彈藥，稱國家的中立地位不容許出口武器到戰爭地區。

0051 普京與到訪的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面，稱俄羅斯對和談仍持開放態度。

0020 聯合國指俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月以來，已經有520萬名烏克蘭難民到外國避難，並估計到東歐國家在今年底會收容830萬名烏克蘭難民。

0000 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）既然是發動戰爭的人，他就要作出結束戰爭的決定，為局勢降溫及重返談判桌。

奧斯汀批評俄羅斯入侵烏克蘭的決定不公，而他與盟友於德國舉行烏克蘭局勢會議後亦指，盟友會每月舉行定期會議，討論烏克蘭的戰爭策略，並強調在援助烏克蘭問題上，大家已沒有多餘時間可以浪費。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月24日，烏東頓涅茨克地區的烏軍軍醫運送傷兵。（AP）

回顧4月26日時局：