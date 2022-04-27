烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：已獲邀參加G20領導人峰會

俄烏戰事在4月27日踏入第63日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）與赫爾松（Kherson）也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月25日午夜，戰爭中已有2,729名平民喪生、傷者人數3,111人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄軍已完全控制整個赫爾松地區（Kherson），以及哈爾科夫（Kharkiv）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）的部分地區。

・德國會將對烏提供「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）。

4月27日最新消息

2149 烏克蘭總統澤連斯基27日在社交網站表示，收到印尼總統發給他的參加二十國集團（G20）領導人峰會的邀請。

2041 俄羅斯外交部宣布禁止英國下議院的287名議員入境俄羅斯，以回應英國3月時把俄羅斯國家杜馬386名議員列入制裁名單的決定。

2016 俄羅斯衛星通訊社指，據奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，奧地利接受俄羅斯有關以盧布支付天然氣的條件，又指奧地利國家石油公司（OMV）正與俄方展開談判。不過內哈默隨即在Twitter發文否認，他批評是假新聞，又指OMV將繼續以歐元支付俄羅斯天然氣費用，奧地利會堅持共同商定的歐盟制裁措施。

1845 聯合國世界旅遊組織（UNWTO）表示，在執行委員會表決是否因俄羅斯入侵烏克蘭而暫停其在世界旅遊組織的成員資格前，莫斯科政府已表明打算退出。

1621 歐盟委員會主席馮德萊恩就俄羅斯天然氣工業股份公司停止向波蘭和保加利亞供氣發表書面聲明，稱此舉是不公正和不可接受，歐盟對此已有應對方案，歐盟內的天然氣供應協調機制已經在舉行會議，歐盟將與成員國和外部夥伴加強協調，開通替代天然氣供應渠道。

1412 國際冰上曲棍球聯合會（International Ice Hockey Federation）宣布，俄羅斯失去主辦2023年冰上曲棍球世界錦標賽的資格。

1136 烏克蘭邊境以北約40公里的俄羅斯城市別爾哥羅德（Belgorod）據報在4月27日凌晨聽到多次爆炸聲。

1131 據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄軍已經完全控制整個赫爾松地區（Kherson），以及哈爾科夫（Kharkiv）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）的部分地區。

1120 中國無人機製造商大疆（DJI）表示，公司內部正在重新評估各個司法管轄區的遵守法規要求，將暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，以確保其產品不被用於戰鬥。

0910 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利就烏克蘭局勢表示，「一直處於緊張形勢或者衝突不是歐盟想要的場景，如果不想這樣就要找到重建歐盟與俄羅斯關係的途徑，達成安全保障協議，商定能夠建立和平共存的機制，這無疑是一個任重道遠的過程。」

他又指，歐盟主張盡快通過外交途徑解決烏克蘭危機，但將繼續向基輔提供全面支援。

0720 美國國務院發言人普賴斯認為俄羅斯外長拉夫羅夫「世界不應低估發生核戰爭可能」的言論極之不負責任，形容言論反映俄羅斯企圖為烏克蘭戰爭失利轉移視線，但強調華府會持續密切留意俄羅斯的一舉一動，美國暫時不會改變其核態勢。

0710 澤連斯基批評俄軍佔領切爾諾貝爾核電廠時，無視輻射威脅，肆意搜掠和破壞廠內多個部分，包括系統控制中心及實驗室待。他認為這些情況可以見到，俄羅斯根本沒權將能源發展為核武，亦不可以核武恐嚇全球。

0704 4月26日正值切爾諾貝爾核災難36週年，格羅西到當地視察後表示，IAEA已經向烏克蘭提供首批設備，包括監察輻射裝置，並指該組織安全監察員與烏克蘭方面密切合作，留意核電廠及附近地區的輻射水平，而且會視乎情況，繼續派員到當地。

0620 烏克蘭總統澤連斯基與到訪的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）舉行聯合記者會時表示，認為俄羅斯有特工部署在德涅斯特河沿岸地區，目的是引起區內局勢不穩。他表示已經與摩爾多亞總統桑杜（Maia Sandu）及羅馬尼亞總理丘克（Nicolae Ciucă）討論此事。

澤連斯基指，烏克蘭知道俄軍在德涅斯特河沿岸地區駐紮多年，並持續維持於準備狀態，但他強調了解這批俄軍的實力，烏克蘭部隊不會畏懼對方，而且隨時準備應對任何情況。

0600 英國首相約翰遜（Boris Johnson）受訪時指，不認為普京會在烏克蘭使用核武。

0514 聯合國秘書長古特雷斯表示，對烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）內的「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」（Transnistria）發生的襲擊事件感到憂慮，他呼籲各方停止任何可能令局勢升溫的言論或行為。

「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」在1992年自稱從摩爾多瓦獨立，惟至今沒有任何國家承認。該地區立場親俄，而俄羅斯則在當地部署1500名「維和部隊」，外界憂慮這批俄軍可能從西面入侵烏克蘭。

0415 保加利亞政府指，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）會於27日停止向當地供應天然氣。索菲亞方面指，政府已經採取措施，確保有替代供應，並呼籲民眾無需限制使用量。

0413 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國駐烏克蘭使館人員已經由波蘭前往烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），為華府恢復在烏克蘭的外交服務邁進一步。

0228 聯合國發表聲明，指普京原則上同意與聯合國及國際紅十字會（International Committee of the Red Cross）協調，安排馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的民眾撤離。

0218 俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）向當地傳媒稱，預計烏克蘭可能在戰後分裂為多個小國。

0212 美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）表示，俄羅斯經常濫用安理會上的否決權，導致安理會的作用及聲譽受損，因此認為有需要改變使用否決權的方式。

0124 波蘭傳媒報道，俄羅斯暫停向波蘭出口天然氣供應。華沙方面指當地已經有足夠天然氣儲備及供應來源，以保障當地安全，但當局沒證實有關報道是否屬實。

0108 日本首相岸田文雄與烏克蘭總統澤連斯基通話大約40分鐘，岸田承諾日本會向烏克蘭盡快提供食物及醫藥用品。共同社引述一名日本官員指，東京方面會提供15噸人道物資，包括罐頭麵包和魚等食物。

0100 瑞士政府否決向德國出口當地製造的獵豹防空坦克所使用彈藥，稱國家的中立地位不容許出口武器到戰爭地區。

0051 普京與到訪的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面，稱俄羅斯對和談仍持開放態度。

0020 聯合國指俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月以來，已經有520萬名烏克蘭難民到外國避難，並估計到東歐國家在今年底會收容830萬名烏克蘭難民。

0000 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）既然是發動戰爭的人，他就要作出結束戰爭的決定，為局勢降溫及重返談判桌。

奧斯汀批評俄羅斯入侵烏克蘭的決定不公，而他與盟友於德國舉行烏克蘭局勢會議後亦指，盟友會每月舉行定期會議，討論烏克蘭的戰爭策略，並強調在援助烏克蘭問題上，大家已沒有多餘時間可以浪費。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月24日，烏東頓涅茨克地區的烏軍軍醫運送傷兵。（AP）

回顧4月26日時局：