烏克蘭・持續更新｜澤連斯基與古特雷斯會面　基輔東部傳出爆炸聲

俄烏戰事在4月29日踏入第65日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月26日午夜，戰爭中已有2,787名平民喪生、傷者人數3,152人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔，他呼籲俄羅斯配合國際刑事法院調查。

・俄羅斯表示，在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transnistria）發生的原因不明爆炸是恐怖主義行為。

烏克蘭局勢：聯合國秘書長古特雷斯4月28日到訪基輔市郊伊爾平（Irpin）（AP）

4月29日最新消息

0234 古特雷斯在烏克蘭視察時，形容俄羅斯入侵烏克蘭是「21世紀的荒謬」和邪惡，並向烏克蘭民眾表示，國際社會目睹及聽到他們的應變能力和決心，又指安理會沒有運用其權力阻止及結束戰爭，認為這令人失望、不滿和忿怒。

0200 基輔市中心以東數公里地區傳出兩次爆炸聲，目前未知損毀或傷亡情況。

0143 澤連斯基呼籲聯合國向烏克蘭提供更多人道援助，並稱俄羅斯違反人道罪行是他與古特雷斯其中一個討論議題。

0100 聯合國秘書長古特雷斯與烏克蘭總統澤連斯基會面後表示，馬里烏波爾的情況就像「危機之中的危機」，強調聯合國會盡一切協助當地亞速鋼鐵廠的民眾撤離。

另外美國一名國防高層官員向路透社稱，馬里烏波爾的戰火雖然持續，但有迹象顯示部分俄軍撤出當地，轉向西北部的扎波羅熱（Zaporizhia）方向移動。

0023 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄烏兩國再次交換戰俘，其中俄羅斯向烏克蘭移交33名軍人及超過12名平民，但她沒透露有多少名俄羅斯人獲釋。

0000 美國總統拜登（Joe Biden）呼籲國會盡快通過330億美元援助烏克蘭議案，指烏克蘭是為了捍衛自由，指此舉成本很高，但如果全球陷入戰火，代價將更高。他重申美國並非攻擊俄羅斯，而是協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，並直指俄羅斯就是侵略者，總統普京（Vladimir Putin）選擇出兵一途，他亦可以作出停火決定。

回顧4月28日時局：