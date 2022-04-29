烏克蘭・持續更新｜英軍事情報機：俄軍擬在烏東中部向南推進

俄烏戰事在4月29日踏入第65日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月26日午夜，戰爭中已有2,787名平民喪生、傷者人數3,152人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔，他呼籲俄羅斯配合國際刑事法院調查布查平民的屠殺事件。

・就在古特雷斯與澤連斯基會面後不久，基輔東部地區發生爆炸，烏方稱是俄羅斯使用飛彈攻擊。

・俄羅斯表示，在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transnistria）發生的原因不明爆炸是恐怖主義行為。

4月29日最新消息

1433 俄羅斯庫爾斯克州長表示，當地位於克魯佩茨村的一個檢查站遭迫擊炮擊中，未導致人員傷亡和物資損毀。庫爾斯克州為與烏克蘭接壤州份。

1422 北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoana）向英國廣播公司（BBC）表示，烏克蘭戰爭有可能會持續數年，西方國家必須為此作好準備。

1326 英國軍事情報機構：頓巴斯戰役仍然是俄羅斯的主要戰略重點，幫助其實現控製頓涅茨克和盧甘斯克州的目標。

英方稱，烏東利西昌斯克（Lysychans'k，暫譯）和北頓涅斯克附近戰鬥激烈，俄軍試圖從伊久姆向南推進至斯拉維揚斯克（Slavyansk）。

此外它也指出，由於烏克蘭的強烈抵抗，俄軍的進度有限，並付出了巨大的代價。

1323 據美國CNN報道，烏克蘭副總理韋列舒克當地時間28日稱，烏克蘭與俄羅斯當天再次交換被扣押人員。共有45名烏方人員獲釋，包括13名軍官，20名士兵，和12名平民。但他沒有透露有多少俄方人員獲釋。目前俄羅斯方面尚未證實這一消息。

1210 路透社引述烏方人貝批評俄羅斯阻止在馬里烏波爾仍被圍困在亞速鋼鐵廠內的傷兵離開，原因是希望俘虜他們，抓着馬里烏波爾的守衛軍，特別是亞速團的成員。

報道引述克里姆林宮指普京容許平民可以安全撤離，但防守者必須放下武器。

1130 美國國會眾議院以417對10票，大比數通過簡化二戰時期的軍事租借計劃，以更快地向烏克蘭提供軍事援助。法案在1941年羅斯福簽署成立，意指幫助盟軍對納粹德國作者。

0930 烏克蘭軍方加強摩爾多瓦邊境附近，即所謂德涅斯特河沿岸邊境的安全。摩爾多瓦的德涅斯特河對區日前發生原因不明的爆炸，烏方批評俄羅斯有意在地區製造緊張局勢。

0725 聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）向哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，基輔較早時遭受火箭攻擊期間，其中一枚在古特雷斯團隊下塌酒店附近爆炸，但當時他們並不在酒店內。他強調各方需要找出結束這場戰爭的方法。

0710 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，接獲烏克蘭核電監管部門的正式通知，指4月16日發現有導彈直接飛過基輔以南350公里的南烏克蘭核電廠上空，當局正展開調查，假如報告屬實，情況將非常危險。

格羅西指出，如果導彈偏離航道，隨時嚴重影響核電廠安全，可能引起核災難。

0705 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評俄羅斯在古特雷斯及保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）訪問基輔期間以巡航導彈攻擊當地，形容這種行為大逆不道，而且再一次展示俄羅斯對烏克蘭、歐洲及整個世界的態度。

0642 美國眾議院以417票贊成、10票反對，通過《烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act），容許華府豁免向烏克蘭租借防衛設備及武裝的規定，以及撤銷租借期不得多過5年的要求。

該法案在4月初獲參議院一致通過，而在眾議院成功闖關後，將交由拜登簽署後生效。

0621 澤連斯基在每日講話中提到，基輔再遭俄軍導彈攻擊，反映大家不可鬆懈，誤以為戰爭已經結束。烏克蘭仍需要繼續戰火，趕走侵略者。他亦點名十名涉及在布查鎮屠殺平民的俄軍士兵，形容這批人渣將無法逃避責任。

0610 白宮表示，拜登向國會提出容許華府變賣被凍結的俄羅斯富商資產，並將所得款項轉贈烏克蘭。根據目前法例，美國只可凍結被制裁人士資產。

0517 烏克蘭緊急救援部門指，基輔舍沃徹季斯基區（Shevchenkivskyi）在晚上8時13左右遭俄軍導彈攻擊，導致一座25層高的住宅大樓起火，當局在一小時後控制火勢，並救出5人，另外有10人受傷。

0343 馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時表示，當地不會為了和平而投降，重申該市一直而且永遠都是烏克蘭城市，並呼籲整個文明世界團結，向烏克蘭提供武器，確保他們可以在戰爭中勝出。

0339 聯合國大會將會在5月11日表決，選出新的人權理事會成員國，取代俄羅斯的席位。當局指，捷克是唯一候選國家。

0234 古特雷斯在烏克蘭視察時，形容俄羅斯入侵烏克蘭是「21世紀的荒謬」和邪惡，並向烏克蘭民眾表示，國際社會目睹及聽到他們的應變能力和決心，又指安理會沒有運用其權力阻止及結束戰爭，認為這令人失望、不滿和忿怒。

0200 基輔市中心以東數公里地區傳出兩次爆炸聲，目前未知損毀或傷亡情況。

0143 澤連斯基呼籲聯合國向烏克蘭提供更多人道援助，並稱俄羅斯違反人道罪行是他與古特雷斯其中一個討論議題。

0100 聯合國秘書長古特雷斯與烏克蘭總統澤連斯基會面後表示，馬里烏波爾的情況就像「危機之中的危機」，強調聯合國會盡一切協助當地亞速鋼鐵廠的民眾撤離。

另外美國一名國防高層官員向路透社稱，馬里烏波爾的戰火雖然持續，但有迹象顯示部分俄軍撤出當地，轉向西北部的扎波羅熱（Zaporizhia）方向移動。

0023 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄烏兩國再次交換戰俘，其中俄羅斯向烏克蘭移交33名軍人及超過12名平民，但她沒透露有多少名俄羅斯人獲釋。

0000 美國總統拜登（Joe Biden）呼籲國會盡快通過330億美元援助烏克蘭議案，指烏克蘭是為了捍衛自由，指此舉成本很高，但如果全球陷入戰火，代價將更高。他重申美國並非攻擊俄羅斯，而是協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，並直指俄羅斯就是侵略者，總統普京（Vladimir Putin）選擇出兵一途，他亦可以作出停火決定。

回顧4月28日時局：