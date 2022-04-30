烏克蘭・持續更新｜拉夫羅夫：俄烏談判「艱巨」　仍每天進行中

俄烏戰事在4月30日踏入第66日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍從黑海一艘潛艇發射導彈，首次使用潛射導彈攻擊烏軍事目標。

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔期間，附近發生導彈襲擊，烏克蘭指控是俄軍所為，聯合國稱對古特雷斯被訪期間發生如此襲擊感到震驚。

4月30日最新消息

1711 英媒4月29日取得的一封信，顯示在烏克蘭獲得數十個國家支持下致函世界衛生組織（WHO）歐洲區域負責人，要求召開緊急會議，以討論俄羅斯入侵對烏克蘭公共衛生和保健所造成的衝擊。

信件在本週由烏克蘭駐瑞士日內瓦代表團發出，約38個世衛歐洲會員國包括法國、德國和英國在信件上簽字。

內文還建議世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在5月的世界衛生大會中召開一個會議，把烏克蘭問題列入討論議程。

世衛歐洲區域辦公室發言人確認接獲信件，並將提議5月10日以視人像方式召開一個特別會議。

1704 俄羅斯外交部長拉夫羅夫說，取消對俄的制裁是俄烏和平談判的一部份。他4月30日在清晨發聲明中坦承雙方談判「艱巨」，但仍會每天持續進行。

俄羅斯外交部網站引述拉夫羅夫在新華社一篇報道中的講話說：「其實俄羅斯和烏克蘭代表團每天都舉行視訊會議，就可能草擬一份協議進行磋商。」

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基強調，西方必須進一步加強對俄羅斯的制裁，絕不同意把取消制裁列入談判。

1703 俄羅斯外長拉夫羅夫4月30日清晨發聲明中說，至今，102萬人包括12萬名外國人離開烏克蘭頓巴斯地區的頓涅茨克和盧甘斯克，進入俄羅斯境內。

1553 俄羅斯駐美國大使安東諾夫表示，美國防部發言人柯比（John Kirby）針對俄羅斯的冒犯性言論不可接受，但俄駐美使館在發布評論時沒有指出具體是哪些言論。

柯比稱俄羅斯總統普京拿保護俄羅斯人、烏克蘭是納粹主義溫床作為入侵烏克蘭的藉口，根本是「狗屁」。

柯比4月29日在新聞發布會期間就五角大樓是否認為俄羅斯針對烏克蘭採取的行動是合理的表示：「他與俄軍在烏克蘭的所作所為讓人不忍直視，任何有良知、有道德的人都不會認同。」在停頓了十秒鐘後，他指出：「戰場上的鏡頭讓人目不忍視，無法想像哪位理智、嚴肅、成熟的領導人會這樣做。」柯比還駁斥了有關俄羅斯在烏特別行動是旨在保護講俄語民眾和根除納粹主義的說法。

俄羅斯駐美國大使館在Telegram頻道上發布的評論中說：「約翰・柯比針對俄羅斯的冒犯性言論不可接受。一位深知用詞含義的退伍軍人說出這等挑釁性言論，着實讓人感到驚訝。」

1550 英國國防部情報稱俄軍未能在烏克蘭東北部推進，被迫合併及重新調配部隊。

部門稱俄軍仍面臨相當大的挑戰，在烏克蘭東北推進失敗的部隊士氣可能受挫，並在戰術協調上仍有弱點。部門認為，俄軍正試圖集中戰鬥兵力，縮短補給線，並簡化軍中指揮和控制。

烏克蘭軍方聲稱，在東北部大城市哈爾科夫以北1條被俄軍侵佔的村莊，已重回烏軍手中，但哈爾科仍繼續被猛烈轟炸。

0714 烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指，俄軍奪取基輔的計劃失敗後，加強在烏克蘭東部的攻勢，導致烏軍損傷慘重，但指俄軍的傷亡情況更加惡劣。

0646 白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，華府歡迎印尼邀請澤連斯基出席11月的二十國集團（G20）峰會，並指總統拜登已公開反對普京參加。她指出距離峰會仍有6個月時間，白宮正研究如何看待會議形式。美國國務院發言人波特（Jalina Porter）認為，在國際舞台上，美國難以一如以往與俄羅斯打交道。

0600 美國財政部官員表示，俄羅斯在最後一刻動用海外美元儲備支付國債，暫時避過債券違約。

0550 澤連斯基發表每日講話，形容馬里烏波爾是「廢墟中的俄羅斯集中營」，稱俄軍控制當地的情況，與二戰時納粹德軍佔領東歐的所作所為分別不大。

他亦指俄軍持續轟炸頓巴斯地區，企圖消滅當地所有生命。

0534 澤連斯基簽署法令，打擊任何涉嫌協助或公開支持俄軍的人，違者面臨入獄最多15年。當地雖然普遍反對俄羅斯入侵，但在東部頓巴斯的俄語區有不少同情俄羅斯的民眾，當局正調查超過200宗涉嫌協助俄軍的刑事案件，澤連斯基亦曾經開除兩名將領，指他們涉嫌叛國。

0518 波蘭政府稱向烏克蘭提供一批蘇制T-72坦克、戰車及無人機，另外華沙方面亦提出，如果鄰國斯洛伐克決定停飛老舊的米格-29戰機，波蘭可以派出F-16戰機協助防衛對方空域。

0515 烏克蘭國防部指，軍方重新控制東部第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近一個村落。

0500 英國防長華禮仕（Ben Wallace）表示，普京可能在5月9日勝利日宣布大規模動員，與全球的納粹份子交戰。不過他認為普京的作戰目的差不多全部失利，指國際社會需要協助有效支援烏克蘭，持續將俄軍逐出當地。

0447 《華盛頓郵報》引述37名俄羅斯富商報道，他們曾在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，被克里姆林宮傳召與普京舉行會議，《華郵》指他們沒直接批評普京，但都對莫斯科的決定不滿，認為他們多年來建立的生意成果遭當局一手破壞。其中一名與會者認為，目前沒有人敢頂撞普京，但如果戰爭持續下去而且開始失利，俄羅斯精英階層或可能爆發迫宮。

0424俄羅斯外長拉夫羅夫表示，不認為俄羅斯與北約開戰，又指無需聯合國協助確保馬里烏波爾的人道走廊暢順，指烏克蘭一直阻撓開放。對於這場戰爭會否波及烏克蘭鄰國摩爾多瓦，拉夫羅夫稱他們被拉入北約之中，因此應擔心自身的前途。

0255 烏克蘭總統澤連斯基表示，當地民眾瀰漫對俄軍暴行的不滿情緒，導致烏俄之間難以繼續和談。

0222 美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱，美軍在駐德國等國的基地為烏克蘭軍人提供訓練，教導他們使用榴彈炮（Howitzer）等重要系統。

他亦指，對於俄羅斯總統普京是否獲克里姆林宮顧問報告實際戰況，華府持懷疑態度。

0218 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，眾議院目前仍在處理抗疫撥款議題，但希望可以盡快表決總統拜登（Joe Biden）提出的330億美元援助烏克蘭法案。

0138 世界銀行向烏克蘭批出8850萬歐元撥款，用於社會、人道及醫療需要，以及協助流離失所的民眾。烏克蘭亦估計世界銀行信託基金提供額外4.95億歐元撥款。

0108 俄羅斯央行預計當地2022年的經濟可能收縮最多一成，並認為前景極為不明朗。

0047 《紐約時報》引述多名歐盟官員及外交官報道，歐盟國家很大機會最快在下週通過分階段封殺俄羅斯石油的計劃，同時制裁俄羅斯的最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）以及多名著名俄國人。

0045 英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）返抵基輔，準備重開大使館。

0000 捷克與波蘭同意恢復談判，討論建立連接兩國之間的天然氣管道，布拉格方面亦有意向買入波蘭新建或擴建的液化天然氣庫。

0000 烏克蘭足總宣布，國家隊會在5月11日與德甲球會慕遜加柏（Borussia Mönchengladbach）上演友誼賽，為6月1日的世界盃外圍賽附加賽迎戰蘇格蘭備戰，勝方將於6月5日與威爾斯爭奪出線卡塔爾世界盃決賽周名額。

今次是俄羅斯2月入侵以來，烏克蘭首場比賽，球隊會於5月2日在斯洛文尼亞開始集訓。而慕遜加柏表示，這場友場的收入會捐贈援助烏克蘭及海外烏克蘭人的慈善組織，而烏克蘭人則獲得免費入場優惠。

回顧4月29日時局：